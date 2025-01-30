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Война санкций ,  
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Словакия заявила о максимальном росте цен на газ из-за остановки транзита

Сюжет
Война санкций
Фото: Роман Пилипей / EPA / ТАСС
Фото: Роман Пилипей / EPA / ТАСС

Цены на газ выросли до максимальных значений с начала года из-за остановки транзита газа по территории Украины, заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова, передает SME.

Это создает проблемы как для Европы, где цены растут повсеместно, так и для Украины, отметила она.

«Объем газа в украинских хранилищах снизился до критической отметки в 10%», — сказала она и добавила, что Киеву нужно импортировать не менее 100 млн куб. м газа в месяц, с учетом прогноза понижения температуры в феврале, может быть, и больше.

29 января на бирже TTF в Нидерландах цена газа с поставкой в следующем месяце достигла $563,3 за 1 тыс. куб. м — самое высокое значение с ноября 2023 года.

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Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Транзит российского газа через украинскую территорию прекратился с 1 января в связи с истечением срока действия пятилетнего договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Российская компания сообщала, что оказалась лишена «технической и юридической возможности» подавать газ «в связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения». Минэнерго Украины называло остановку транзита «историческим событием».

Словакия пытается добиться восстановления транзита. Премьер-министр страны Роберт Фицо говорил, что наиболее реалистичным вариантом возобновления поставок является покупка Братиславой газа на российско-украинской границе с тем, чтобы «этот газ транспортировался как словацкий через территорию Украины». В случае, если договориться о возобновлении транзита не удастся, Фицо допускал, что Словакия наложит вето на финансовую помощь со стороны Евросоюза, прекратит продавать электроэнергию Украине и ограничит помощь украинским беженцам.

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