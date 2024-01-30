 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава ЦРУ назвал отказ США от помощи Киеву «голом в свои ворота»

Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал отказ США от помощи Киеву «голом в свои ворота»
Сюжет
Военная операция на Украине
Для США помощь Украине — это относительно скромная инвестиция, менее 5% оборонного бюджета, но она дает геополитические преимущества, заявил Бернс. Отказ от нее был бы для США «голом в свои ворота исторического масштаба»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

2024 год будет «испытанием на выносливость» для сторон вооруженного конфликта на Украине, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для журнала Foreign Affairs.

Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву, уверен Бернс. По его словам, для США это «относительно скромная инвестиция», которая составляет менее 5% оборонного бюджета страны (в конце декабря президент Джо Байден утвердил военный бюджет на 2024 год в размере $886,3 млрд). В то же время помощь Украине принесет Соединенным Штатам геополитические преимущества, в выигрыше окажется и оборонная промышленность, написал глава ЦРУ.

«Продолжение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров», — заявил Бернс. По мнению главы ЦРУ, если США «отстранятся» от конфликта и перестанут помогать Украине, тем самым они «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

WP узнала о новой стратегии США в отношении конфликта на Украине
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в течение 2023 года страна получила от США 34 пакета военной помощи на общую сумму более $24 млрд. В последний в прошлом году пакет на $250 млн вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для РСЗО и другое вооружение. В январе представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса.

Американские законодатели с осени 2023 года не могут договориться о продолжении финансирования на 2024 год. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, из которых Украине предназначены $60 млрд, но республиканцы требуют больше финансирования на охрану собственных границ. Как писали Washington Post и Financial Times, давление на республиканцев в этом вопросе оказывает экс-президент Дональд Трамп, который, как и Байден, собирается идти на выборы в ноябре. Он убеждает конгрессменов отказаться от компромиссного соглашения.

Трамп заявлял, что в случае возвращения в Белый дом будет решать этот вопрос в зависимости от итогов переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт и не изменит его исхода. Путин в декабре заявил, что Украина «почти ничего не производит», а поставки от других стран рано или поздно закончатся. Российский МИД называет прекращение поставок Украине вооружений одним из требований для урегулирования кризиса.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЦРУ Уильям Бернс военная помощь США Украина Военная операция на Украине поставки оружия
Материалы по теме
Блинкен предупредил об угрозе для Украины из-за проблем с военной помощью
Политика
Генсек НАТО назвал поставки оружия на Украину путем к миру
Политика
Греция передаст Украине устаревшее оружие после покупки у США F-35
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Госдума одобрила создание единого агента для туристического строительства Недвижимость, 16:07
Альфа-банк получил ₽118 млрд чистой прибыли по итогам 2023 года Отрасли, 16:06
Маркетплейсы ответили на идею сенаторов ограничить число пунктов выдачи Технологии и медиа, 16:06
Семь мифов о кариесе, в которые давно пора перестать верить Pro, 16:04
Гладков сообщил повреждении КАМАЗа и экскаватора при атаке дронов Политика, 16:01
Электроэнергетика — кровеносная система экономики: перспективы отрасли РБК Компании, 16:00
В здании с отделением КПРФ в Москве произошел пожар Общество, 15:57
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Пенсионный фонд Норвегии получил рекордные $213 млрд прибыли в 2023 году Инвестиции, 15:56
Глушаков расторг контракт с клубом из Второй лиги Спорт, 15:52
Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России Политика, 15:45
ЦБ указал на лукавство в позиции банков по льготной ипотеке Финансы, 15:45
Румыния сообщила, что F-16 c ее территории не ударял по военным России Политика, 15:42
Хуснуллин назвал объем земель в России под жилищное строительство Недвижимость, 15:40
Вице-чемпион мира Ракитич перешел в саудовский клуб Спорт, 15:31