Глава ЦРУ назвал отказ США от помощи Киеву «голом в свои ворота»

Для США помощь Украине — это относительно скромная инвестиция, менее 5% оборонного бюджета, но она дает геополитические преимущества, заявил Бернс. Отказ от нее был бы для США «голом в свои ворота исторического масштаба»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

2024 год будет «испытанием на выносливость» для сторон вооруженного конфликта на Украине, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для журнала Foreign Affairs.

Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву, уверен Бернс. По его словам, для США это «относительно скромная инвестиция», которая составляет менее 5% оборонного бюджета страны (в конце декабря президент Джо Байден утвердил военный бюджет на 2024 год в размере $886,3 млрд). В то же время помощь Украине принесет Соединенным Штатам геополитические преимущества, в выигрыше окажется и оборонная промышленность, написал глава ЦРУ.

«Продолжение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров», — заявил Бернс. По мнению главы ЦРУ, если США «отстранятся» от конфликта и перестанут помогать Украине, тем самым они «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в течение 2023 года страна получила от США 34 пакета военной помощи на общую сумму более $24 млрд. В последний в прошлом году пакет на $250 млн вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для РСЗО и другое вооружение. В январе представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса.

Американские законодатели с осени 2023 года не могут договориться о продолжении финансирования на 2024 год. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, из которых Украине предназначены $60 млрд, но республиканцы требуют больше финансирования на охрану собственных границ. Как писали Washington Post и Financial Times, давление на республиканцев в этом вопросе оказывает экс-президент Дональд Трамп, который, как и Байден, собирается идти на выборы в ноябре. Он убеждает конгрессменов отказаться от компромиссного соглашения.

Трамп заявлял, что в случае возвращения в Белый дом будет решать этот вопрос в зависимости от итогов переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт и не изменит его исхода. Путин в декабре заявил, что Украина «почти ничего не производит», а поставки от других стран рано или поздно закончатся. Российский МИД называет прекращение поставок Украине вооружений одним из требований для урегулирования кризиса.