Блинкен: США выделили Украине последний в 2023 году пакет помощи на $250 млн

Блинкен заявил о выделении Украине последнего в 2023 году пакета помощи

В последний в году пакет помощи вошли снаряды, патроны, компоненты ПВО. В Вашингтоне ранее предупреждали, что США больше не смогут оказывать Украине военную помощь, если конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования

США выделили Украине военную помощь на $250 млн, это последний пакет поддержки в 2023 году. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

В пакет помощи вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые средства и свыше 15 млн патронов для стрелкового оружия.

Блинкен добавил, что коалиция из более чем 50 стран продолжает оказывать «критически важную поддержку силам Украины». «Крайне важно, чтобы конгресс [США] действовал быстро, как можно быстрее, для продвижения наших интересов национальной безопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что пакет помощи для Украины, о котором объявят в конце декабря, станет последним из-за исчерпания ресурсов. В Белом доме и Пентагоне неоднократно заявляли, что средства на поддержку Украины почти исчерпаны.

Конгресс США с конца сентября не может согласовать пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых $61 млрд предназначается на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите собственных границ США.

В начале декабря в сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту о помощи союзникам Вашингтона, его рассмотрение не одобрили. Сенаторы решили вернуться к обсуждению законопроекта после завершения каникул 8 января.

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Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что без помощи западных стран Вооруженные силы Украины будут отступать. Глава его офиса Андрей Ермак поже предупредил, что если Украина не получит дополнительную помощь от США, появится «большой риск» поражения в конфликте с Россией.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.