Трамп увязал помощь Украине с итогами переговоров с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Объемы военной помощи Украине должны зависеть от итогов переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший президент США Дональд Трамп телеканалу Fox News. Телеканал провел опрос возможных кандидатов на пост президента от Республиканской партии на тему военной помощи Украине.

Отвечая на вопрос Fox News о роли США в конфликте на Украине, Трамп встал на позицию, которой придерживался во время президентства: Европа сама должна больше платить за свою безопасность.

Он считает, что европейцы должны больше помогать Украине, чем США, в крайнем случае — поровну. При этом Трамп не увидел стратегического интереса Америки в этом конфликте. «Это все для Европы», — ответил он. «Цель — помочь Европе и обезопасить ее, но Европа не помогает сама себе», — отметил Трамп и назвал это положение несправедливым.

Когда Трампа попросили назвать объем помощи, который он готов предоставить Украине, бывший президент ответил, что это будет зависеть от итогов его переговоров с Владимиром Путиным.

«Но Европа должна платить», — продолжил настаивать Трамп.

Во время своего президентства Дональд Трамп призывал страны Европы повысить военные расходы и перестать полагаться на военную мощь США. Он неоднократно возмущался тем, что Европа получает преференции от торговли с Москвой, снабжает ее деньгами, а военной защиты ожидает от Вашингтона.

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