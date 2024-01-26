WP узнала, что позиция Трампа осложняет выделение $60 млрд Украине

Соглашение между демократами и республиканцами о выделении Украине $60 млрд было почти достигнуто, однако из-за позиции Трампа оно может быть вновь пересмотрено, выяснила WP. Москва осуждает военную Украине

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Противодействие бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников соглашению о финансировании Украины осложнило его будущее. Об этом на закрытой встрече заявил лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл (республиканец), рассказали источники The Washington Post (WP).

По словам собеседников газеты, Макконнелл в частном порядке рассказал, что республиканцы были близки к подписанию соглашения о помощи Украине, «неохотно» согласившись связать эту помощь с выделением дополнительных средств на защиту границ США. Однако из-за критики соглашения Трампом мнение многих республиканцев о соглашении изменилось и теперь оно рискует быть пересмотренным.

«То, над чем сейчас работает сенат, будет бессмысленным с точки зрения безопасности и закрытия границ», — заявил Трамп в четверг, добавив, что «единственная надежда» на безопасную границу — это проголосовать за него.

Соглашение о границе, по словам участников переговоров, должно было быть обнародовано уже на следующей неделе. Как отмечает WP, оно направлено на то, чтобы мигрантам было сложнее искать убежище и предусматривает изменения в использовании условно-досрочного освобождения и механизм эффективного перекрытия границы.

«Я думаю, что конференция республиканцев примет решение в ближайшие 24 часа относительно того, действительно ли они хотят что-то сделать или же они хотят оставить границу в беспорядке по политическим причинам», — заявил WP ведущий переговорщик от демократов сенатор Крис Мерфи. По его словам, если республиканцы «взорвут соглашение», то Россия победит на Украине и Европа «окажется под угрозой».

Конгресс США с конца сентября 2023 года не может согласовать пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, предложенный президентом Джо Байденом, из которых более $60 млрд предназначается на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите границ США.

В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн, а в январе Вашингтон прекратил поставку оружия и военной техники Киеву в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели.

Украинская армия начнет отступать без западной поддержки, предупреждал президент Владимир Зеленский. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что неудачи Украины на поле боя не должны быть предлогом для сокращения помощи со стороны западных стран.

Москва осуждает помощь Украине — как финансовую, так и военную. Российский президент Владимир Путин говорил, что Украина — не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность».