WP узнала о новой стратегии США в отношении конфликта на Украине

WP: США в новой стратегии по Украине сделают акцент на обороне и ее укреплении

Из-за провала контрнаступления Украине в этом году лучше сосредоточиться н обороне, считают в США. Помочь в этом должно соглашение о гарантиях безопасности, которое Вашингтон может представить весной. Москва осуждает помощь Киеву

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США ввиду неудачи украинского контрнаступления решили разработать новую стратегию конфликта с акцентом не на возвращении Киевом территорий, а на укреплении обороны, усилении военной мощи и экономики, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Совершенно очевидно, что им (украинцам. — РБК) будет трудно попытаться предпринять такие же серьезные усилия на всех фронтах, которые они пытались реализовывать в прошлом году», — сказал один из собеседников газеты. Поэтому Вашингтон намерен дать Киеву возможность удержать нынешние позиции, а также направить его «на более устойчивый путь» и сделать «сильнее», сообщил еще один источник.

Среди мер, которые позволят США осуществить этот план, — предоставление Украине долгосрочных гарантий в области безопасности. Прошлым летом страны G7 на саммите НАТО обязались заключить соглашения об этом с Киевом, пока на такой шаг пошел только Лондон. Вашингтон может опубликовать подобный документ весной, но при условии, что конгресс одобрит выделение средств на помощь Украине.

Законодатели не могут сделать это с осени прошлого года. Из $61 млрд, которые президент Джо Байден запросил для Киева, половина должны пойти на расходы на текущие боевые действия, а половина — на обеспечение будущей безопасности, сказали источники WP.

По словам неназванного европейского дипломата, «лидерство и участие США <...> имеют первостепенное значение» в вопросе поддержки Киева.

Как сообщали источники NBC News, по оценкам советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора Национальной разведки США Эврил Хейнс без помощи от США Украине Россия может выиграть в течение нескольких недель. Согласно их предположениям, Киев исчерпает боеприпасы для ПВО и артиллерии в ближайшие недели, а в целом положение Украины будет усложняться в течение ближайшего года.



Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что успех ВСУ зависит от помощи стран Запада и что Европе нужно повлиять на США ввиду того, что помощь от Вашингтона прекратилась.



Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что без помощи других стран система обороны Украины продержится неделю и указывал на начинающийся дефицит боеприпасов в странах Запада.