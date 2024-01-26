FT сообщила о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа

Трамп сделал тему нелегальной миграции центральной в своей борьбе с Байденом; он требует, чтобы у США была «мощная граница», и выступает против компромиссного соглашения о помощи Украине. Его влияние на республиканцев растет

Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

Помощь США Украине «висит на волоске» из-за влияния бывшего американского президента Дональда Трампа на республиканцев, пишет Financial Times.

Газета напоминает, что конгрессмены в сенате в течение нескольких недель пытались заключить двухпартийное соглашение об усилении мер на южной границе с Мексикой, которых требовали республиканцы в обмен на одобрение запрошенного президентом Джо Байденом пакета помощи нескольким странам на сумму $106 млрд. Из них Украине предназначены $60 млрд.

Трамп, который хочет сделать иммиграционный кризис центральной темой для борьбы за пост президента с Байденом, выступил против компромиссного соглашения. Его победа на первых республиканских праймериз также усиливает влияние политика на партию, и договориться о выделении помощи становится сложнее, пишет издание. В четверг, 25 января, Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США нужна «сильная, мощная и, по сути, «идеальная» граница», и если добиться этого не удастся, соглашение лучше не заключать, «даже если это заставит нашу страну временно «закрыться» на некоторое время».

Джим Мэнли, который ранее был главным помощником бывшего лидера демократического большинства в сенате, усомнился, что «в ближайшее время будет предоставлена дополнительная помощь, учитывая хаос в Республиканской партии».

24 января лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, ранее выступавший за помощь Украине, заявил на закрытом заседании конгресса, что «политика [вокруг законопроекта] изменилась» и республиканцы не хотят делать то, что могло бы «подорвать позиции» Трампа. Washington Post, ссылаясь на выступление Макконнелла, также писала, что из-за критики со стороны Трампа мнение многих республиканцев изменилось и соглашение может быть пересмотрено. Даже если сенаторы смогут договориться, не ясно, проголосует ли за документ палата представителей, которую возглавляет Майк Джонсон (республиканец из Луизианы), пишет FT.

Сложившейся ситуацией недовольны те представители Республиканской партии, которые поддерживают дальнейшую помощь Украине. Например, сенатор от штата Юта Митт Ромни раскритиковал Трампа и назвал ужасными попытки сорвать достижение двухпартийного соглашения.

Российские власти осуждают помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.