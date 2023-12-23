Байден подписал оборонный бюджет США на рекордные $886 млрд

Байден утвердил оборонный бюджет на 2024 год в размере $886,3 млрд, из которых $800 млн предназначены на помощь Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву

Фото: Jim Watson / Consolidated News Press / Global Look Press

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год в размере $886,3 млрд, сообщает Белый дом. Эта сумма на 3% больше, чем в прошлом финансовом году, Reuters называл ее рекордной.

В сообщении на сайте Белого дома говорится, что закон предусматривает в том числе расширение полномочий внешней разведки.

Ранее законопроект одобрили обе палаты конгресса.

В бюджете заложено выделение $800 млн на поддержку Украины. Кроме того, документ, который назвали «компромиссным», предусматривает в том числе:

повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%;

запрет на закупку аккумуляторов у ряда компаний, поскольку обе партии «забили тревогу по поводу потенциальных угроз безопасности»;

укрепление партнерства США и Тайваня для «улучшения оборонных возможностей» региона и содействия мирным отношениям с Китаем.

В то же время конгрессмены с конца сентября не могут прийти к соглашению по запросу Байдена о выделении дополнительных средств на сумму $106 млрд, из которых $61 млрд предназначался на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите собственных границ США.

В Белом доме и Пентагоне неоднократно заявляли, что средства на поддержку Украины почти исчерпаны. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 18 декабря заявил, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за отсутствия ресурсов.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.