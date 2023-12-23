 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Байден подписал оборонный бюджет США на рекордные $886 млрд

Президент Байден утвердил оборонный бюджет США на рекордные $886 млрд
Байден утвердил оборонный бюджет на 2024 год в размере $886,3 млрд, из которых $800 млн предназначены на помощь Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Jim Watson / Consolidated News Press / Global Look Press
Фото: Jim Watson / Consolidated News Press / Global Look Press

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год в размере $886,3 млрд, сообщает Белый дом. Эта сумма на 3% больше, чем в прошлом финансовом году, Reuters называл ее рекордной.

В сообщении на сайте Белого дома говорится, что закон предусматривает в том числе расширение полномочий внешней разведки.

Ранее законопроект одобрили обе палаты конгресса.

В бюджете заложено выделение $800 млн на поддержку Украины. Кроме того, документ, который назвали «компромиссным», предусматривает в том числе:

  • повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%;
  • запрет на закупку аккумуляторов у ряда компаний, поскольку обе партии «забили тревогу по поводу потенциальных угроз безопасности»;
  • укрепление партнерства США и Тайваня для «улучшения оборонных возможностей» региона и содействия мирным отношениям с Китаем.

Сенат США поддержал проект оборонного бюджета на рекордные $886 млрд
Политика
Фото:Woohae Cho / Getty Images

В то же время конгрессмены с конца сентября не могут прийти к соглашению по запросу Байдена о выделении дополнительных средств на сумму $106 млрд, из которых $61 млрд предназначался на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите собственных границ США.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

В Белом доме и Пентагоне неоднократно заявляли, что средства на поддержку Украины почти исчерпаны. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 18 декабря заявил, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за отсутствия ресурсов.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Джо Байден оборонный бюджет военная помощь
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Конгресс США принял оборонный бюджет на 2024 год с $800 млн для Украины
Политика
Сенат США поддержал проект оборонного бюджета на рекордные $886 млрд
Политика
Дефицит бюджета Калифорнии побьет рекорд из-за обвала налогов на доходы
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
В Бердянске украинский беспилотник разрушил жилой дом Политика, 01:22
Кураев назвал «удивительной вещью» внесение в реестр иноагентов Политика, 01:16
Представительница Албании выиграла конкурс «Мисс Земля» Общество, 01:07
Байден подписал оборонный бюджет США на рекордные $886 млрд Экономика, 01:01
Bloomberg узнал о закрытии проекта по идее Маска Бизнес, 00:33
В Киеве задержали главу управления Минобороны по делу о хищении Политика, 00:21
Эксперты назвали «самое забавное» в санкциях США против российской рыбы Бизнес, 00:19
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта Общество, 00:06
В Дании сочли, что украинские беженцы после конфликта должны вернуться Политика, 22 дек, 23:46
Девять детей из лагеря в Крыму попали в больницу с кишечной инфекцией Общество, 22 дек, 23:34
В Россию вернули трех детей с Украины Политика, 22 дек, 23:17
Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой Общество, 22 дек, 23:08
«Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира по футболу Спорт, 22 дек, 22:57
Как искать поставщиков и выгодные цены на маркетплейсах. Исследование РБК и Industrial Market, 22 дек, 22:52