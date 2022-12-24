Подоляк призвал к «более разрушительным» мерам вместо санкций для Ирана

Советник главы офиса Зеленского пригрозил уничтожать производства иранских дронов и арестовывать поставщиков, поскольку «санкции и резолюции ООН не помогают». Россия отвергает, что применяет БПЛА из Ирана на Украин

Михаил Подоляк (Фото: Анна Войтенко / Reuters)

Иран планирует нарастить поставки ракет и беспилотников в Россию, этим Тегеран «откровенно унижает» институту международных санкций, которые не работают, заявил в Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Он предложил отказаться и от концепции резолюций ООН в этом вопросе, которые не привели к результату. «[Следует] перейти к более разрушительным инструментам — уничтожению заводов, аресту поставщиков…», — написал советник главы офиса президента Украины.

Украина, США и Евросоюз с лета сообщают, что Иран поставляет беспилотники России для использования на Украине. Введены европейские санкции против производителя БПЛА — Shahed Aviation Industries, а также против главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, начальника отдела снабжения Минобороны Ирана Сайеда Куреиши и командующего Аэрокосмическими силами КСИР Сайеда Агаджани.

Российская сторона отвергала получение беспилотников от Ирана. Постпред при ООН Василий Небензя в сентябре требовал доказательств, что Россия получила оружие от Ирана, либо «расписаться в распространении недостоверной информации. Его заместитель Дмитрий Полянский называл к октябре информацию западных стран дезинформацией.

В ноябре иранский МИД признал, что передал России партию беспилотников. По словам министра Хоссейна Амирабдоллахиана, это произошло до ввода войск России на Украину. Небензя затем выступал в требованием предоставить доказательства использования иранских беспилотников на Украине.