Удары по Ирану, военное сотрудничество с Украиной и мирные инициативы

За день до начала ближневосточного турне госсекретаря США по нескольким объектам в Иране был нанесен удар. Одной из главных тем на переговорах Энтони Блинкена в Иерусалиме станет военно-техническое сотрудничество России и Ирана

Энтони Блинкен (в центре) (Фото: Khaled Desouki / Reuters)

Что известно об атаке на иранские оборонные предприятия

В ночь на 29 января арабские СМИ сообщили о пожаре на оборонном заводе в городе Исфахан, по их информации, он производит боеприпасы. Чуть позже военное ведомство Исламской Республики Иран заявило, что пожар начался из-за атаки беспилотников вечером 28 января 2023 года около 23:30 (22:00 по Москве). Атака, как утверждают иранские военные, не достигла своих целей: один из дронов был сбит ПВО, «два других попали в оборонительные ловушки и взорвались». Атака «не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения», заявили в министерстве, оборудование осталось целым, производство продолжается.

Параллельно СМИ сообщили о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль, а также взрывах и пожарах в городах Хамадан и Решт.

Примечательно, что официальные лица Ирана взрывы в Исфахане практически не комментировали — значительную часть информации опубликовали СМИ, ссылаясь на собственные источники. Издание The Wall Street Journal написало, что за атакой стоит Израиль, который совместно с США разрабатывает новые способы противостояния с Ираном. Арабские телеканалы Al Arabya и Al Hadath сообщили, что к удару причастны американские военные — по утверждению последнего, так США предупреждают Тегеран и Москву, что «создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены». Израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на источники в западной разведке, сообщила, что, вопреки заявлениям иранских властей, операция прошла «с огромным успехом» и ущерб оказался гораздо больше, чем «незначительное повреждение крыши», о котором заявило военное ведомство Исламской Республики Иран.

Атаку на объект в Исфахане приветствовал советник администрации президента Украины Михаил Подоляк. В Twitter он написал, что она может иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощи России со стороны Тегерана. Он сопроводил пост словами «Украина вас предупредила». После этих слов 30 января временный поверенный в делах Украины в Иране Евгений Кравченко был вызван в иранский МИД. Украина последовательно критикует Иран за предоставление России беспилотников. По данным США, используемый российской армией беспилотник «Герань-2» — это версия иранского дрона типа Shaheed. Российская сторона называет сообщения о поставках фальшивками.

Иранское государственное информагентство IRNA обвинило Израиль в том, что после удара по заводу тот начал медиаатаку, попытавшись связать взрыв в Исфахане с событиями в других регионах Ирана. Сообщения о взрывах в городах Альборз, Кередж и Хамадан агентство назвало лживыми. «Примечательно, что после этого инцидента силы, враждебные исламской революции, развернули операцию в СМИ, направленную на то, чтобы преувеличить причиненный ущерб и представить нападение успешным, — сообщает иранский ресурс Kayhan. — Враги Ирана из США, Израиля и с Украины наперебой пытаются приписать себе ответственность за эту бездумную и безуспешную акцию. Контрреволюционные СМИ, как обычно, пытаются раздуть этот инцидент, но, по сообщению нашего Минобороны, в результате атаки объекту не были нанесены серьезные повреждения, все три микродрона были сбиты».

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военные в нанесении ударов не участвовали, а МИД Израиля и вовсе отказался комментировать эту тему.

МИД Ирана официально заявил, что атака по объектам Минобороны не повлияет на планы Тегерана по развитию атомной отрасли. «Чтобы ослабить безопасность Ирана, были сделаны трусливые шаги, которые не смогут повлиять на волю и намерения наших экспертов в отношении развития мирного атома», — сказал глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян.

В экспертном сообществе отмечают, что за очередной атакой, скорее всего, стоит Израиль. «Только в одном случае иранцы сразу нанесли ответный удар — это было убийство [генерала Корпуса стражей исламской революции] Касема Сулеймани [в январе 2020 года]. И то назвали это только пощечиной, заявив, что настоящий ответ последует позже. С того момента прошло три года, и никакого ответа не было, — напомнил РБК научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. — Ситуация с Исфаханом скорее рутинная, и я бы удивился, если бы здесь произошла какая-то эскалация».

Что более примечательно, продолжает эксперт, так это контекст, в котором произошла эта атака. «Сейчас мы видим некий промежуточный статус-кво. Продолжается активное развитие иранской ядерной программы, а переговоры по ней зашли в тупик, и непонятно, какую позицию в ближайшее время на этот счет займет МАГАТЭ, — говорит Адлан Маргоев. — Более того, идут боевые действия на Украине, куда, по мнению Киева и западных стран, прилетают иранские дроны. Противники Ирана считают, что Тегеран еще не заплатил достаточную цену за свое косвенное участие в этом конфликте». По мнению эксперта, ситуация находится в подвешенном состоянии, но законсервировать ее и избежать ухудшения не удастся. «Либо мы увидим новые дипломатические усилия на иранском направлении, либо будем нести риск того, что любой такой инцидент будет грозить новым витком эскалации», — подытожил Маргоев.

Чему будут посвящены переговоры Нетаньяху и Блинкена

Осуществленный, предположительно, Израилем удар по Ирану стал первым с момента, как в конце декабря 2022 года премьером вновь стал Биньямин Нетаньяху, отмечает The Jerusalem Post. Газета указывает, что атака произошла на фоне напряженности между странами Запада и Исламской Республикой из-за ядерной программы и поставок России беспилотников для военной операции на Украине, факт которых Тегеран признал лишь отчасти. По данным Jerusalem Post, неясно, какова была конечная цель атаки.

Газета указывает, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана станет одной из тем переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена в Иерусалиме наравне с формированием американо-израильского антииранского фронта. Ближневосточное турне Блинкена началось 30 января в Египте — из Каира он в тот же день направится в Израиль, а во вторник проведет переговоры с палестинским руководством. У госсекретаря запланированы встречи с Нетаньяху и главой МИД Израиля Эли Коэном. Издание напоминает, что в пятницу в Иерусалиме произошел крупный теракт, который вновь обострил палестино-израильскую конфронтацию. Ответ Израиля на теракт, по данным The Jerusalem Post, не был позитивно воспринят в Вашингтоне. Также переговоры может омрачить грядущая в стране судебная реформа, которую власти США считают недемократической.

У Нетаньяху уже были разногласия с правительством США во время президентства демократа Барака Обамы из-за поддержки им международного соглашения по иранской ядерной программе (СПВД) и критики политики Израиля относительно строительства поселений на западном берегу реки Иордан. Значительное улучшение отношений произошло при республиканце Дональде Трампе, который инициировал выход США из заключенного Обамой соглашения по иранской ядерной программе в 2018 году и предложил план урегулирования палестинско-израильской проблемы, назвав его «Сделкой века». План был положительно воспринят Израилем, но подвергся жесткой критике в Палестине. CNN и The Jerusalem Post сомневаются, что после возвращения Нетаньяху к власти во главе крайне правого правительства между ним и администрацией Джо Байдена могут возникнуть разногласия, аргументируя это тем, что у двух лидеров длительная история взаимодействия — уже более 40 лет они называют друг друга по имени, а их позиции в отношении Ирана после его помощи России сблизились. Также, несмотря на потенциальные возможности для конфликтов, включая отказ Израиля поставлять вооружения Украине и недовольство внутренним курсом страны, у США есть более приоритетные внешнеполитические цели, чем конфронтация с политическим союзником.

В пятницу, 27 января, в День памяти жертв Холокоста, в Иерусалиме произошел крупнейший за последние годы теракт: в результате стрельбы у синагоги погибли семь человек, трое получили ранения. Стрелок попытался скрыться с места преступления на машине, но был застрелен полицейскими. На следующий день в Иерусалиме 13-летний палестинский подросток убил двух израильтян. Он получил ранение при задержании.

Власти Палестины назвали произошедшее ответом на операцию армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинском городе Дженин 26 января, в ходе которой погибли девять палестинцев, заявил представитель ХАМАС Хазем Кассем. Атака в Дженине спровоцировала ракетный удар по Израилю, в ответ Израиль нанес авиаудары по Газе.

После теракта у синагоги израильские власти усилили меры безопасности в Иерусалиме, провели рейд и задержали 42 человека, включая родителей стрелка. Дом нападавшего опечатали и подготовили к сносу.

Комментируя произошедшее, Нетаньяху заявил о «сильном, быстром и точном» ответе. «Если кто-то попытается нам навредить — мы навредим ему и всякому, кто ему поможет», — пригрозил он. Премьер объявил о планах лишать социального обеспечения родственников террористов, облегчить выдачу лицензии на оружие для израильтян и расширить строительство поселений на западном берегу реки Иордан.