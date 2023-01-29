WSJ назвала Израиль ответственным за атаку по военным объектам Ирана

Израиль нанес скрытый удар беспилотниками по оборонному комплексу в Иране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и источники, знакомые с этой операцией.

Атака была совершена в то время, когда израильские и американские чиновники обсуждают новые способы борьбы с дестабилизирующими действиями Тегерана, включая углубление военного сотрудничества с Россией. На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил необъявленный визит в Израиль, а госсекретарь Энтони Блинкен должен прибыть в туда 30 января, чтобы продолжить американо-израильские переговоры по Ирану и другим региональным вопросам. Кроме того, на прошлой неделе США и Израиль провели крупнейшие в истории совместные военные учения, в которых приняли участие более 7500 военнослужащих из обеих стран. Высокопоставленный израильский генерал говорил WSJ, что страны «готовятся к худшему».

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