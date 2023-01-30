Представитель Пентагона Райдер: США не причастны к удару по военному объекту в Иране

В Пентагоне заявили о непричастности США к удару по Ирану

Военные США не имеют отношения к ударам по объектам в Иране. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Reuters.

Давать более развернутый комментарий представитель военного ведомства отказался.

О непричастности США к ударам говорили и другие собеседники Reuters из числа американских чиновников. Агентство со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет, что США возложили ответственность за случившееся на Израиль.

Об атаке на производственный комплекс в Исфахане иранское минобороны сообщило утром 29 января. По информации ведомства, удар нанесли при помощи трех беспилотников. Один дрон сбила система ПВО, еще два попали в «оборонительные ловушки» и взорвались, добавили в министерстве.

Ущерб при атаке получила только крыша одного из цехов военного производственного комплекса, заявили в минобороны исламской республики. Удар по объекту ведомство сочло неудачным.

Позднее взрывы произошли еще на нескольких иранских заводах, которые связывают с оборонным комплексом государства.

О том, что за атакой могут стоять США, сообщали телеканалы Al Arabya и Al Hadath со ссылкой на источники. По информации Al Arabya, целью мог быть склад баллистических ракет. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и источники, знакомые операцией, называла ответственной стороной Израиль.

Удар по объектам нанесли на фоне переговоров о противодействии дестабилизирующим шагам со стороны Ирана, которые ведут представители США и Израиля. Они касаются в том числе углубления военного сотрудничества Тегерана с Россией. Глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян назвал атаку трусливой и заявил, что удар по военным объектам не помешает республике развивать программу мирного атома.