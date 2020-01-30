Суд арестовал предполагаемого организатора задержания Голунова

Экс-заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец арестован на два месяца в рамках дела Ивана Голунова. Соответствующее решение вынес в четверг Басманный суд Москвы, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Следствие считает, что именно Ляховец является организатором преступления, в ходе которого полицейские подбросили наркотики журналисту.

Ранее в четверг по делу Голунова также были арестованы двое других бывших полицейских — Денис Коновалов и Роман Феофанов. Всего по делу Голунова задержаны пять бывших полицейских. Помимо Коновалова, Феофанова и Ляховца, это Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Двое последних ожидают решения суда.

Всем фигурантам дела вменяют хранение наркотиков, превышение полномочий и фальсификацию доказательств. Своей вины они не признают.