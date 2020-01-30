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Преследование Ивана Голунова ,  
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Суд арестовал предполагаемого организатора задержания Голунова

Экс-заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец арестован на два месяца в рамках дела Ивана Голунова. Соответствующее решение вынес в четверг Басманный суд Москвы, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Следствие считает, что именно Ляховец является организатором преступления, в ходе которого полицейские подбросили наркотики журналисту.

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Ранее в четверг по делу Голунова также были арестованы двое других бывших полицейских — Денис Коновалов и Роман Феофанов. Всего по делу Голунова задержаны пять бывших полицейских. Помимо Коновалова, Феофанова и Ляховца, это Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Двое последних ожидают решения суда.

Всем фигурантам дела вменяют хранение наркотиков, превышение полномочий и фальсификацию доказательств. Своей вины они не признают.

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Журналиста Meduza Ивана Голунова задержали в июне 2019 года. При себе у него нашли наркотики. Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили из-за профессиональной деятельности. Позднее Голунова отпустили, все обвинения с него были сняты из-за отсутствия доказательств вины.

Позднее в отношении полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, было заведено уголовное дело, журналист был признан по этому делу потерпевшим.
 

Теги: суд, Иван Голунов, арест
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