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Преследование Ивана Голунова ,  
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Один из фигурантов «дела Голунова» частично признал вину

Бывший оперативник московского отдела наркоконтроля Максим Уметбаев, задержанный по делу журналиста Ивана Голунова, частично признал свою вину, передает корреспондент РБК.

Во время судебного заседания Уметбаев сообщил, что применил к журналисту физическую силу. По словам его адвоката, экс-полицейский нанес Голунову пощечину. «Уметбаев превысил свои служебные полномочия. Вину в сговоре он не признал, потому что остальных правонарушений не совершал», — сообщил правозащитник.

Уметбаев не согласился с мерой пресечения в виде ареста, так как не находит для нее оснований.

«К сожалению, произошла ситуация неправильная, когда он нанес удар потерпевшему. Больше он ни в чем участия не принимал. Денег у него нет под залог, из родственников только отец. Просит домашний арест», — заявил адвокат бывшего сотрудника правоохранительных органов.

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Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест бывших сотрудников столичной полиции Романа ФеофановаДениса Коновалова и Игоря Ляховца, проходящих фигурантами по делу Голунова. Их заключили под стражу до 29 марта.

Всего по делу журналиста Meduza Ивана Голунова 29 января задержали пятерых экс-полицейских — Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Игоря Ляховца. Они обвиняются сразу по нескольким статьям: превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации улик.

По версии следствия, сотрудники органов приобрели наркотики и 6 июня 2019 года подбросили их журналисту.

Теги: Иван Голунов, полиция, суд
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