Один из фигурантов «дела Голунова» частично признал вину

Бывший оперативник московского отдела наркоконтроля Максим Уметбаев, задержанный по делу журналиста Ивана Голунова, частично признал свою вину, передает корреспондент РБК.

Во время судебного заседания Уметбаев сообщил, что применил к журналисту физическую силу. По словам его адвоката, экс-полицейский нанес Голунову пощечину. «Уметбаев превысил свои служебные полномочия. Вину в сговоре он не признал, потому что остальных правонарушений не совершал», — сообщил правозащитник.

Уметбаев не согласился с мерой пресечения в виде ареста, так как не находит для нее оснований.

«К сожалению, произошла ситуация неправильная, когда он нанес удар потерпевшему. Больше он ни в чем участия не принимал. Денег у него нет под залог, из родственников только отец. Просит домашний арест», — заявил адвокат бывшего сотрудника правоохранительных органов.