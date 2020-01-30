Суд в Москве арестовал первого экс-полицейского по «делу Голунова»

Бывшего сотрудника московской полиции ОВД по ЗАО Романа Феофанова, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова, арестовали, передает корреспондент РБК из Басманного суда.

Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова, Романа Феофанова и Игоря Ляховца, работавших ранее в полиции Москвы задержали 29 января. Их обвиняют в хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств (п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК; ч. 3 ст. 303 УК; ч. 2 ст. 228 УК).

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