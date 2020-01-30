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Преследование Ивана Голунова ,  
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Руководивший задержанием Голунова полицейский пожаловался на давление

Экс-заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, арестованный в рамках дела Ивана Голунова, отрицает свою вину и считает, что на него оказывают давление. Такое заявление он сделал в ходе судебного заседания, сообщил корреспондент РБК.

«Полностью отрицаю вину. В предоставленных материалах не имеется доказательств», — заявил он, добавив, что считает избранные меры пресечения давлением на него.

По словам Ляховца, «еще вчера» его проинформировали о том, что для него выберут особую форму задержания, «чтобы память лучше восстанавливалась». Кроме того, заявил Ляховец, ему «поступали предложения», чтобы он «сам дискредитировал себя и своих сотрудников». «Все знают, что ситуация политическая», — добавил он.

Следствие считает, что Ляховец был организатором преступления, в ходе которого полицейские подбросили наркотики Голунову.

Сам Ляховец утверждает, что во время задержания Голунова он был в отпуске. «Да, мне ребята звонили советоваться по проведению оперативно-розыскных мероприятий, но я находился в отпуске», — сказал он. 

«Если будет выбрана мера пресечения в виде ареста, это будет давление», — повторил Ляховец, отметив, что это делается для того, чтобы он не имел возможности подготовить документы для оправдания себя и своих сотрудников. Он отметил, что у него на иждивении находится ребенок, а сам он страдает от тяжелых заболеваний.

Комментируя слова Ляховца, адвокат Голунова Сергей Бадамшин отметил, что в момент задержания экс-полицейский находился на месте задержания, а потом приезжал в отдел. «Хотел бы я посмотреть, как он делал это в отпуске», — отметил Бадамшин.

Суд арестовал предполагаемого организатора задержания Голунова
Общество

Московские полицейские задержали журналиста Meduza Ивана Голунова в июне 2019 года. При задержании у него обнаружили наркотики. Журналист утверждал, что их подбросили ему из-за профессиональной деятельности. Спустя шесть дней после задержания Голунова отпустили и сняли с него все обвинения. В отношении полицейских, которые участвовали в задержании Голунова, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по п. «в», ст. 286 УК, а сам Голунов стал потерпевшим по этому делу.

Всего по делу Голунова задержали пять бывших полицейских. Им вменяют хранение наркотиков, превышение полномочий и фальсификацию доказательств. Никто из задержанных не признал своей вины.

Теги: Иван Голунов, полицейский, давление
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