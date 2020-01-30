Руководивший задержанием Голунова полицейский пожаловался на давление

Экс-заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, арестованный в рамках дела Ивана Голунова, отрицает свою вину и считает, что на него оказывают давление. Такое заявление он сделал в ходе судебного заседания, сообщил корреспондент РБК.

«Полностью отрицаю вину. В предоставленных материалах не имеется доказательств», — заявил он, добавив, что считает избранные меры пресечения давлением на него.

По словам Ляховца, «еще вчера» его проинформировали о том, что для него выберут особую форму задержания, «чтобы память лучше восстанавливалась». Кроме того, заявил Ляховец, ему «поступали предложения», чтобы он «сам дискредитировал себя и своих сотрудников». «Все знают, что ситуация политическая», — добавил он.

Следствие считает, что Ляховец был организатором преступления, в ходе которого полицейские подбросили наркотики Голунову.

Сам Ляховец утверждает, что во время задержания Голунова он был в отпуске. «Да, мне ребята звонили советоваться по проведению оперативно-розыскных мероприятий, но я находился в отпуске», — сказал он.