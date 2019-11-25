Уволенный из-за «дела Голунова» оперативник устроился в «Красное и Белое»

Акбар Сергалиев, тезка бывшего оперативника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы, стал сотрудником отдела по предотвращению потерь в сети алкомаркетов «Красное и Белое», сообщил РБК представитель компании. Первым на это обратило внимание «МБХ Медиа»; со ссылкой на источники в компании издание утверждает, что речь идет об одном и том же Сергалиеве.

Сергалиев был уволен из МВД после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Дело против Голунова закрыли в связи с недоказанностью его вины, журналист говорил, что запрещенные вещества ему подкинули полицейские. Уголовное дело против себя Голунов связывал со своим материалом о московском рынке похоронных услуг и управлении ФСБ.

«Акбар Сергалиев трудоустроен в компании в должности сотрудника отдела по предотвращению потерь. Успешно прошел стажировку», — сказал РБК представитель сети «Красное и Белое». По его словам, нареканий со стороны руководства в отношении Сергалиева не было, с прошлого места работы он был уволен по собственному желанию, к уголовной ответственности он не привлекался.

По данным «МБХ медиа», бывший оперативник стал главой департамента предотвращения потерь. В этой должности он будет устанавливать лиц, причастных к хищению товара из магазинов, досматривать сотрудников при закрытии торговой точки, вести учет товарно-материальных ценностей, а также контролировать и обучать персонал.