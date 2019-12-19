Уголовное дело из-за Голунова возбудили накануне пресс-конференции Путина

По словам адвоката Сергея Бадамшина, дело завели 18 декабря по факту должностного преступления. Ранее Путин сообщил об уголовных делах против пяти сотрудников полиции, уволенных после задержания журналиста

Иван Голунов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Уголовное дело в отношении полицейских из дела журналиста Ивана Голунова было возбуждено 18 декабря. Об этом РБК сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

«Мы созвонились со следователем, и сегодня он подтвердил после моего звонка, что есть уголовное дело, возбужденное пока не в отношении этих пяти человек, а по факту [должностного преступления]», — сказал он.

По словам адвоката, в настоящий момент полицейские не являются подозреваемыми. На вопрос о том, по какой статье возбуждено дело, адвокат ответил: «Не могу сказать».

Ранее на пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что уголовные дела возбуждены в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания Голунова.