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Преследование Ивана Голунова ,  
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Уголовное дело из-за Голунова возбудили накануне пресс-конференции Путина
По словам адвоката Сергея Бадамшина, дело завели 18 декабря по факту должностного преступления. Ранее Путин сообщил об уголовных делах против пяти сотрудников полиции, уволенных после задержания журналиста
Иван Голунов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Уголовное дело в отношении полицейских из дела журналиста Ивана Голунова было возбуждено 18 декабря. Об этом РБК сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

«Мы созвонились со следователем, и сегодня он подтвердил после моего звонка, что есть уголовное дело, возбужденное пока не в отношении этих пяти человек, а по факту [должностного преступления]», — сказал он.

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По словам адвоката, в настоящий момент полицейские не являются подозреваемыми. На вопрос о том, по какой статье возбуждено дело, адвокат ответил: «Не могу сказать».

Ранее на пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что уголовные дела возбуждены в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания Голунова.

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
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Сам журналист, комментируя слова Путина, написал в своем Telegram, что ему никто не сообщал о пяти уголовных делах против полицейских, фигурирующих в его истории. «Несколько недель назад Следственный комитет утверждал, что не видит оснований даже для регистрации заявления о преступлении, совершенного в отношении меня», — заявил он.

Голунов также сообщил, что на прошлой неделе подал заявление в ФСБ. В нем он попросил зарегистрировать сообщение о преступлении — незаконное применение насилия и спецсредств при задержании, а также подкидывание наркотиков в его жилище и личные вещи. 

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Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан полицейскими 6 июня 2019 года в центре Москвы. Его обвинили в попытке сбыта наркотических средств. При обыске у него нашли 4 г метилэфедрона и 5 г кокаина, в квартире журналиста провели обыск. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили, а уголовное преследование связано с его журналистским расследованием о столичном рынке ритуальных услуг.

11 июня обвинения в отношении журналиста были сняты за недоказанностью. Несколько сотрудников силовых структур, связанных с задержанием Голунова, были уволены.

Журналист также сообщал, что во время задержания полицейские избивали его и не давали связаться с адвокатом, СК начал доследственную проверку по факту превышения полномочий. В конце октября Бадамшин подавал жалобу на бездействие следователя, однако суд отказался удовлетворить ее.

Иван Голунов после прекращения уголовного дела. Фоторепортаж
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Авторы: Маргарита Алехина, Наталия Анисимова
Теги: Иван Голунов, уголовное дело, пресс-конференция
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