Уголовное дело из-за Голунова возбудили накануне пресс-конференции Путина

Сам журналист, комментируя слова Путина, написал в своем Telegram, что ему никто не сообщал о пяти уголовных делах против полицейских, фигурирующих в его истории. «Несколько недель назад Следственный комитет утверждал, что не видит оснований даже для регистрации заявления о преступлении, совершенного в отношении меня», — заявил он.
Голунов также сообщил, что на прошлой неделе подал заявление в ФСБ. В нем он попросил зарегистрировать сообщение о преступлении — незаконное применение насилия и спецсредств при задержании, а также подкидывание наркотиков в его жилище и личные вещи.
Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан полицейскими 6 июня 2019 года в центре Москвы. Его обвинили в попытке сбыта наркотических средств. При обыске у него нашли 4 г метилэфедрона и 5 г кокаина, в квартире журналиста провели обыск. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили, а уголовное преследование связано с его журналистским расследованием о столичном рынке ритуальных услуг.
11 июня обвинения в отношении журналиста были сняты за недоказанностью. Несколько сотрудников силовых структур, связанных с задержанием Голунова, были уволены.
Журналист также сообщал, что во время задержания полицейские избивали его и не давали связаться с адвокатом, СК начал доследственную проверку по факту превышения полномочий. В конце октября Бадамшин подавал жалобу на бездействие следователя, однако суд отказался удовлетворить ее.