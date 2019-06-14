Голунов объяснил решение не пойти на митинг в свою поддержку

Спецкор «Медузы» Иван Голунов не вышел на несанкционированный марш в его поддержку 12 июня, так как решил не провоцировать задержания, объяснил он в интервью Ксении Собчак

Иван Голунов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журналист Иван Голунов рассказал в первом интервью после освобождения, которое вышло на YouTube-канале Ксении Собчак в пятницу, 14 июня, об отношении к несанкционированной акции в свою поддержку. По словам Голунова, изначально у него было желание присоединиться к протестующим и «выразить им благодарность» за оказанную поддержку.

«Это был первый момент, когда я зашел в интернет, увидел, что происходит марш. Я понял, что мне нужно оказаться там, сказать спасибо всем этим людям. У меня была эмоция выйти сказать всем спасибо», — подчеркнул журналист, добавив, что до этого ему казалось, что марш должен был проходить в другой день.

Однако уже на выходе на улицу Голунова остановили, отметил он. «Это же был несанкционированный митинг… Там все говорили, что мы просто стоим, мы просто гуляем. Мне сказали, что, если я появлюсь, люди сконцентрируются каким-то образом вокруг меня и это может быть началом, толчком к задержаниям, к какому-то винтилову. Винтилово произошло и без этого… Но я решил, что, так как я не понимаю ничего про свою безопасность, я уж не хотел точно подставлять других людей», — объяснил он.

Комментируя нежелание организаторов акции 12 июня встретиться с представителями мэрии, Голунов выразил мнение, что «нам всем не хватает диалога, <...> потому что власть защищается от нас, мы защищаемся от власти». «Мы зашли в какую-то такую ситуацию, когда мы друг от друга защищаемся… Все немножко закрываются в свой кокон и не хотят ни с кем договариваться», — пояснил он.

Голунов признался, что опасается за собственную безопасность, «потому что не очень понятно, что чувствуют сейчас оперативники, которые не знали, что так может все обернуться». «Даже у меня не было такой фантазии, что так может все произойти», — добавил он. Журналист отметил, что очень хотел бы вернуться к своей прежней жизни, «спокойно ездить в метро и писать заметки».