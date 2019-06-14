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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов объяснил решение не пойти на митинг в свою поддержку
Спецкор «Медузы» Иван Голунов не вышел на несанкционированный марш в его поддержку 12 июня, так как решил не провоцировать задержания, объяснил он в интервью Ксении Собчак
Иван Голунов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журналист Иван Голунов рассказал в первом интервью после освобождения, которое вышло на YouTube-канале Ксении Собчак в пятницу, 14 июня, об отношении к несанкционированной акции в свою поддержку. По словам Голунова, изначально у него было желание присоединиться к протестующим и «выразить им благодарность» за оказанную поддержку.

«Это был первый момент, когда я зашел в интернет, увидел, что происходит марш. Я понял, что мне нужно оказаться там, сказать спасибо всем этим людям. У меня была эмоция выйти сказать всем спасибо», — подчеркнул журналист, добавив, что до этого ему казалось, что марш должен был проходить в другой день.

Однако уже на выходе на улицу Голунова остановили, отметил он. «Это же был несанкционированный митинг… Там все говорили, что мы просто стоим, мы просто гуляем. Мне сказали, что, если я появлюсь, люди сконцентрируются каким-то образом вокруг меня и это может быть началом, толчком к задержаниям, к какому-то винтилову. Винтилово произошло и без этого… Но я решил, что, так как я не понимаю ничего про свою безопасность, я уж не хотел точно подставлять других людей», — объяснил он.

Комментируя нежелание организаторов акции 12 июня встретиться с представителями мэрии, Голунов выразил мнение, что «нам всем не хватает диалога, <...> потому что власть защищается от нас, мы защищаемся от власти». «Мы зашли в какую-то такую ситуацию, когда мы друг от друга защищаемся… Все немножко закрываются в свой кокон и не хотят ни с кем договариваться», — пояснил он.

Голунов признался, что опасается за собственную безопасность, «потому что не очень понятно, что чувствуют сейчас оперативники, которые не знали, что так может все обернуться». «Даже у меня не было такой фантазии, что так может все произойти», — добавил он. Журналист отметил, что очень хотел бы вернуться к своей прежней жизни, «спокойно ездить в метро и писать заметки».

Голунов назвал имя полицейского, который наносил ему удары после задержания по ложному обвинению — Максим Уметбаев. Оперативник дважды ударил его кулаком в висок, а когда журналист упал, наступил на него ногой. Это произошло в наркодиспансере, куда Голунова привезли из УВД по ЗАО Москвы для медицинского освидетельствования.

Отвечая на вопрос Собчак о возможных заказчиках дела против него, журналист рассказал, что в последнее время занимался расследованием рынка ритуальных услуг, который в Московском регионе контролируют силовики, в частности, люди, близкие к УФСБ по Москве и Московской области.

Голунов отметил, что получал угрозы в свой адрес, в первый раз перед выходом первой части этого расследования, рассказал он. «Это звучало как какие-то неприятные штуки. Мне говорили, что очень не нравятся кому-то твои вопросы и так далее. Была фраза о том, что «на кладбище много свободных мест», — отметил журналист.

Кроме того, продолжил спецкор «Медузы», недавно у него вышел текст про высокопоставленных чиновников из России, связанных с микрокредитами. «Эта заметка вышла, но там люди немножко странные, они могли обидеться. С другой стороны обычно после выхода расследований кулаками никто не машет и предпринимать какие-то активные действия можно только из чувства мести каким-то странным людям», — рассуждал он.

12 июня, в День России, в Москве прошел несанкционированный марш в поддержку Ивана Голунова. В числе организаторов акции был бывший коллега Голунова по «Медузе», журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Накануне акции Азар сообщил в своем аккаунте в Facebook, что получил предложение обсудить акцию от мэрии Москвы, однако отказался делать это за закрытыми дверями. После освобождения Голунова 11 июня часть журналистов отказалась от планов выходить на марш. «ОВД-Инфо» сообщало о задержании более 500 человек по итогам акции. По официальным данным, были задержаны более 200 человек.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Иван Голунов, Ксения Собчак, митинг
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