Постпред США допустил урегулирование на Украине в течение 90 дней

Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

«Если он (конфликт — РБК.) и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сказал Уитакер.

По его словам, «очевидно», что эта зима может быть «действительно суровой для украинцев» из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Уитакер добавил, что Вашингтон планирует продолжать оказывать давление на обе стороны, чтобы решить проблему урегулирования. Если кто-то и может это сделать, подчеркнул постпред США, то это американский президент Дональд Трамп.

Ранее на этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей устава НАТО. Трамп подтверждал, что США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, поскольку они необходимы для достижения прекращения конфликта.

24 декабря Уитакер заявил, что США хотят понять, на что Россия готова пойти для урегулирования конфликта на Украине, в то время как у Вашингтона «достаточно хорошее представление», чего хочет Киев. Но также Уитакер отмечал, что Украина должна быть готова к боевым действиям в 2026 году.

По словам самого Трампа, переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине продолжаются и проходят «нормально». В рамках этого процесса стороны обсуждают четыре документа, говорил Уитакер, — 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста после достижения мира.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Москва готова завершить конфликт мирным путем в том числе «при устранении первопричин, которые привели к этому кризису». В случае, если Киев откажется от диалога, цели, обозначенные Москвой, будут достигнуты военным путем, подчеркнул Путин.