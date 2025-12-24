 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Постпред США допустил урегулирование на Украине в течение 90 дней

Постпред США Уитакер допустил урегулирование на Украине в течение 90 дней
Сюжет
Военная операция на Украине
Уитакер прогнозирует урегулирование конфликта на Украине в ближайшие 90 дней. По его словам, это может сделать Трамп, который продолжает переговоры
Мэттью Уитакер
Мэттью Уитакер (Фото: VALDA KALNINA / EPA / ТАСС)

Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

«Если он (конфликт — РБК.) и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сказал Уитакер.

По его словам, «очевидно», что эта зима может быть «действительно суровой для украинцев» из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Уитакер добавил, что Вашингтон планирует продолжать оказывать давление на обе стороны, чтобы решить проблему урегулирования. Если кто-то и может это сделать, подчеркнул постпред США, то это американский президент Дональд Трамп.

Макрон рассказал, когда продолжатся переговоры о гарантиях Украине
Политика
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Ранее на этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей устава НАТО. Трамп подтверждал, что США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, поскольку они необходимы для достижения прекращения конфликта.

24 декабря Уитакер заявил, что США хотят понять, на что Россия готова пойти для урегулирования конфликта на Украине, в то время как у Вашингтона «достаточно хорошее представление», чего хочет Киев. Но также Уитакер отмечал, что Украина должна быть готова к боевым действиям в 2026 году.

По словам самого Трампа, переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине продолжаются и проходят «нормально». В рамках этого процесса стороны обсуждают четыре документа, говорил Уитакер, — 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста после достижения мира.

Почему «20 пунктов Зеленского» отдаляют мир на Украине
Радио

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Москва готова завершить конфликт мирным путем в том числе «при устранении первопричин, которые привели к этому кризису». В случае, если Киев откажется от диалога, цели, обозначенные Москвой, будут достигнуты военным путем, подчеркнул Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Мэттью Уитакер США Украина
