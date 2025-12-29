Трамп и Зеленский подвели итоги переговоров. Полное видео
Во Флориде в США прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Они прошли в имении Мар-а-Лаго Трампа. Они должны были обсудить аспекты мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом. Перед встречей Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным и заявлял, что верит, что и Путин и Зеленский хотят заключить сделку и «настроены на мир».
