branding image
Военная операция на Украине⁠,
Трамп и Зеленский подвели итоги переговоров. Полное видео

Появилось видео с выступлением Трампа и Зеленского по итогам переговоров
Военная операция на Украине
Мирный план по Украине

Во Флориде в США прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Они прошли в имении Мар-а-Лаго Трампа. Они должны были обсудить аспекты мирного плана из 20 пунктов, подготовленного Киевом. Перед встречей Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным и заявлял, что верит, что и Путин и Зеленский хотят заключить сделку и «настроены на мир».

Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго
Политика

Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина переговоры встреча
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
