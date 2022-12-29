Кадыров принял извинения Ватикана за слова о «жестокости чеченцев»

Кадыров принял извинения Ватикана за слова о том, что чеченцы и буряты «самые жестокие»

Понтифик в ноябре назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» в боях на Украине, власти республик выступили с критикой. В декабре МИД сообщил о получении извинений, Кадыров принял их, а в Бурятии выразили «респект»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Чечня принимает официальные извинения от Ватикана за слова папы римского Франциска, о том, что чеченцы и буряты «самые жестокие» участники боевых действий на Украине. Об этом заявил во время прямой линии глава республики Рамзан Кадыров, трансляцию вел телеканал «Грозный».

«Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: <…> не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несем ответственность», — сказал глава региона (цитата по ТАСС).

Франциск сделал такое заявление в интервью America Magazine в конце ноября, Кадыров в ответ назвал папу римского «жертвой пропаганды и настойчивости» зарубежных СМИ. Глава Чечни заверил, что «мы не начинаем бой без предложения мира», предложив спросить у плененных украинских военных, как к ним относились чеченские военнослужащие. «Чеченцы жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению», — добавил чеченский муфтий Салах Межиев. С критикой заявлений понтифика выступили также власти Бурятии и в российском МИДе.

В середине декабря Ватикан направил МИДу России официальные извинения, сообщила представитель министерства Мария Захарова. Она указала, что их принес государственный секретарь Святого престола Пьетро Паролина. Тот заверил, что Ватикан уважает все народы России и мира, их достоинство, веру, культуру.

«Папе — респект!», — оценил сообщение от Ватикана глава Бурятии Алексей Цыденов. Он назвал извинения Святого престола сильным поступком и отметил, что уверен в том, что на Западе считают недопустимыми извинения перед Россией.