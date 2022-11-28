Глава Бурятии ответил на слова папы римского о жестокости бурятов

Глава Бурятии, комментируя оценку жителей региона, данную папой римским, напомнил о крестовых походах, геноциде индейцев и бомбардировке Белграда

Алексей Цыденов (Фото: kremlin.ru)

В ответ на слова папы римского Франциска о жестокости бурятов глава республики Бурятия Алексей Цыденов напомнил о крестовых походах. Комментарии предстоятеля католической церкви назвал как минимум странными.

«История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций. Например, геноцид индейцев в Северной Америке. Или кто-то скажет, что Крестовые походы были полны добродетели?! Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства город Белград или целое государство Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России. <…> Жители Донбасса жили под обстрелами и погибали сотнями более восьми лет, а терроризировали их украинские националисты под руководством преступного режима и кураторов от «цивилизованных» наций. И если наших воинов заметили — значит, они хорошо делают свое дело. Ребята, мы вами гордимся! Бог с теми, за кем правда!» — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Франциск в интервью иезуитскому журналу America Magazin назвал чеченцев и бурятов самой жестокой частью российских войск на Украине.

Слова папы римского прокомментировала и официальный представитель МИДа Мария Захарова, назвавшая их извращением. «Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — сказала она.