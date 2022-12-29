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Кадыров анонсировал второй этап военной операции «Возмездие» на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал второй этап военной операции «Возмездие» на Украине
Специальная отдельная военная операция «Возмездие», прошедшая в конце октября на Украине, была лишь первым этапом. Вторая часть операции будет «более жестокой», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии, трансляцию ведет RT.
«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», — подчеркнул руководитель региона.
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