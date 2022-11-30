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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Кадыров счел папу римского «жертвой пропаганды" после слов о чеченцах

Кадыров счел папу римского «жертвой пропаганды» после слов о жестокости чеченцев

Папа римский Франциск, назвавший чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками российской военной операции на Украине, стал «жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ», считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, он мог бы «назло» напомнить об инквизиции, крестовых походах «или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных», но вместо этого напомнил, чем руководствуется каждый чеченец, «будь то на войне или в мирной жизни», — предписаниями ислама.

«Мы не начинаем бой без предложения мира, как это делал наш Пророк Мухаммад. И мы делали это с начала СВО, наверное, десятки раз. Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену. Более того, каждый мусульманин знает, что врага, произнесшего шахаду (признание Аллаха единственным Богом), нельзя добивать или проявлять к нему ненависть как к врагу. А совершившего покаяние необходимо и вовсе простить», — написал он в телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что «религиозной личности мировой величины» стыдно об этом не знать.

Чеченцы «ревностно» относятся к защите родины, продолжил он. «Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?» — задался вопросом Кадыров.

Среди чеченских бойцов «нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен» и знает, что «на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу», отметил глава республики.

«Да и вообще, как можно определить на поле боя веселый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов?» — поинтересовался он.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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