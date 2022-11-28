Захарова: слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов является извращением истины

МИД назвал «извращением истины» слова папы римского о бурятах и чеченцах

Глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя слова понтифика о «жестокости» чеченцев и бурятов, заявил, что слышать подобную оценку от главы католической церкви «как минимум, странно»

Папа римский Франциск (Фото: Cole Burston / Getty Images)

Высказывания папы римского Франциска о «жестокости» чеченцев и бурятов, принимающих участие в спецоперации на Украине, является «извращением истины», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации.

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

В интервью американскому христианскому журналу America папа римский назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто принимает участие в спецоперации на Украине.

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов, комментируя высказывания понтифика, заявил, что военнослужащие из республики «с честью выполняют свой долг» и являются «примером лучших традиций российской армии», в которую входят сотни национальностей, включая бурятов.

«Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население — как минимум, странно», — написал глава республики в своем Telegram.

Он заявил об исторических примерах «уничтожения городов, стран и даже народов» теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций. Губернатор упомянул «геноцид индейцев в Северной Америке» и крестовые походы.

«Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства – город Белград или целое государство - Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России. И безусловно, Папа Римский знает об этом», – написал Цыденов.

Ватикан и папа римский Франциск после начала спецоперации на Украине неоднократно выступали за мирное урегулирование конфликта, а также предлагали посреднические усилия в переговорах между Москвой и Киевом.

Глава католической церкви обращался к президенту России Владимиру Путину с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа», а украинского лидера Владимира Зеленского просил «быть открытым для серьезных предложений о мире».