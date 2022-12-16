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Глава Бурятии выразил «респект» папе римскому после извинений Ватикана

Глава Бурятии Цыденов: извинения Ватикана за слова про бурятов являются сильным поступком
Папа Франциск в конце ноября назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто участвует в военных действиях на Украине. Позже Ватикан извинился за слова понтифика. Цыденов назвал это сильным поступком
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Извинения Ватикана за слова папы римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов в зоне российской военной операции на Украине являются сильным поступком, заявил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

«На западе развернута настоящая информационная истерия, где любое очернение России и многонационального российского народа это хорошо, а любое оправдание, поддержка или хотя бы попытка трезвой оценки происходящего не допустимы и даже опасны. На этом фоне официальное извинение от Ватикана (а мы понимаем, что без согласия самого Папы, этого бы не было) это сильный поступок!», — написал глава региона.

Цыденов также призвал тех, кто «годами взращивал на Украине идеи нацизма, ненависти и насилия, вспомнить о высшем суде, который ждет каждого в конце жизненного пути». «От этого суда никто не увернется, за каким бы океаном они ни прятались. Папе респект!» — добавил он.

Глава Католической церкви в конце ноября в интервью America Magazine назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто участвует в военных действиях на Украине. В ответ Цыденов напомнил о крестовых походах, а глава Чечни Рамзан Кадыров счел понтифика «жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ». Он заявил, что каждый чеченец руководствуется прежде всего предписаниями ислама и «не начинает бой без предложения мира».

15 декабря официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия получила от Ватикана официальные извинения. «Как раз буквально в эти часы по дипломатическим каналам с Ватиканом получено официальное обращение, которое содержит заявление от имени государственного секретаря Святого престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика», — сказала Захарова.

Затем она процитировала заявление, в котором говорится, что Ватикан приносит свои извинения российской стороне. «Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», — отмечается в нем. Дипломат отметила, что такой подход к своим ошибкам вызывает у Москвы уважение.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Ватикан Папа Римский Алексей Цыденов Бурятия извинения
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