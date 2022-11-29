Муфтий Чечни посоветовал читать Лермонтова в ответ на слова папы Римского

В Чечне не согласны с рассуждениями папы Римского Франциска о жестокости чеченцев, заявил «РИА Новости» муфтий республики Салах Межиев.

«Конечно, мы не согласны с папой насчет того, что мы жестоки. Чеченцы жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению», — сказал он.

Чтобы составить представление о характере чеченцев, муфтий посоветовал обратиться к творчеству Михаила Лермонтова. Писатель был на Кавказе в ссылках, проходил там службу. Природа и население региона оказали большое влияние на его творчество, в частности, вдохновили его на создание поэм «Демон» и «Мцыри», романа «Герой нашего времени».

Ранее папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу America Magazine назвал чеченцев и бурятов самой жестокой частью российских войск на Украине.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что слова понтифика являются «извращением истины», а посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест из-за слов папы римского.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что рассуждения Франциска «примитивны». «Не знаю, чем обосновывал понтифик свои доводы, но нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей наших народов. Если бы он удосужился послушать жителей освобожденных территорий, он бы узнал, что чеченские бойцы, как и буряты и представители сотен других народов РФ, стали спасителями для этих людей», — написал он во «ВКонтакте».

Губернатор Бурятии Александр Цыденов назвал комментарий предстоятеля католической церкви странным, а глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама в своем Telegram-канале счел слова папы «недобрыми».