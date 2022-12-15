МИД сообщил об извинениях Ватикана после слов папы римского о чеченцах

Папа Франциск в конце ноября назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто участвует в военных действиях на Украине. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Ватикан извинился, инцидент исчерпан

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Россия получила от Ватикана извинения за слова папы римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов в зоне российской военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Как раз буквально в эти часы по дипломатическим каналам с Ватиканом получено официальное обращение, которое содержит заявление от имени государственного секретаря Святого престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика», — сказала Захарова.

Затем она процитировала заявление, в котором говорится, что Ватикан приносит свои извинения российской стороне. «Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», — отмечается в нем.

Дипломат отметила, что такой подход к своим ошибкам вызывает у Москвы уважение.

«Способность признавать ошибки все реже встречается в современном международном общении. Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседников. <...> Мы считаем, что данный инцидент исчерпан», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

РБК направил запрос в пресс-службу Святого престола в Ватикане.

Ранее Захарова в ответ на слова папы Франциска обвинила его в «извращении истины». «Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских», — говорила она.

Глава Католической церкви в конце ноября в интервью America Magazine назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто участвует в военных действиях на Украине. В ответ глава Бурятии Алексей Цыденов напомнил о крестовых походах, а глава Чечни Рамзан Кадыров счел понтифика «жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ». Он заявил, что каждый чеченец руководствуется прежде всего предписаниями ислама и «не начинает бой без предложения мира».

На этой неделе госсекретарь Святого престола предложил организовать в Ватикане переговоры России и Украины. «Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», — ответила на предложение Захарова.