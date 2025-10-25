Мадуро обратился к США со словами «нет войне» на английском языке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к США с многократными призывами против войны и за мир на английском языке на фоне усиления военных операций Штатов в Венесуэле. Об этом венесуэльский лидер заявил на мероприятии в Каракасе, фрагмент выступления опубликовал YouTube-канал Firstpost.

«Нет войне, нет войне, нет войне! Только мир, только мир, только мир! Навсегда, навсегда, навсегда! Мир навсегда! Нет безумной войне, нет безумной войне, нет безумной войне! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Только мир! Мир навсегда!», — проскандировал Мадуро на английском языке.

Эти лозунги прозвучали на фоне напряженности в отношениях США и Венесуэлы в том числе в связи с проведением Вашингтоном операций по борьбе с наркотрафиком в Карибском море. Трамп неоднократно сообщал об ударах по судам, которые, по его словам, перевозили наркотики и следовали в США.

СNN со ссылкой на трех официальных лиц США 24 октября сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству кокаина и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы, хотя он пока не принял решения, стоит ли приступать к реализации этих планов.

Кроме того, по информации телеканала, глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ перебросить передовую авианосную ударную группу ВМС США в Карибский регион на фоне наращивания там американских сил. Это, по данным CNN, может указывать на серьезную военную эскалацию.

Также 24 октября Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с американских кораблей, чтобы остановить поток наркотиков в США. «Я думаю, мы просто будем убивать людей, которые ввозят наркотики в нашу страну, понятно?» — заявил Трамп.

Ранее Трамп подтвердил журналистам, что дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле. В качестве одной из причин такой меры президент указал, что Венесуэла насильно отправила в США своих заключенных и пациентов психиатрических больниц, которых Штаты требовали вернуть обратно на родину.

The New York Times со ссылкой на аналитиков писала, что целью операции США в Карибском море может быть отстранение Мадуро от власти. Вашингтон считает его нелегимным президентом и обвиняет в руководстве действиями преступных группировок и наркокартелей. За информацию о местонаходжении Мадуро США объявили награду.