Кремль заявил о желании сохранить конфликт США и Венесуэлы в мирном русле

Москва хочет, чтобы конфликт между Венесуэлой и США оставался в мирном русле, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва, у которой «есть различные договорные обязательства» следит за тем, что происходит в Венесуэле и выступает против появления новых конфликтов.

«Мы хотим, чтобы все оставалось в мирном русле, и чтобы в регионе не возникало каких-то новых конфликтных ситуаций. Мир и так полон конфликтных ситуаций. Новые конфликтные ситуации не нужны», — отметил Песков.

Так он прокомментировал публикацию The Washington Post, о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.

По данным издания, Венесуэла также обратилась к Китаю и Ирану за военной помощью и снаряжением для укрепления обороны. В письме председателю КНР Си Цзиньпину Мадуро предложил расширить военное сотрудничество.

Как отмечает газета, реакция Пекина и Тегерана неизвестна, однако «главным спасательным кругом для Мадуро», по версии WP, остается Россия. Издание ссылкой на данные сервиса Flightradar24 написало, что в воскресенье российский Ил-76 прибыл в Каракас, а на следующий день Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что Россия не станет вмешиваться непосредственно в возможный конфликт, но готова оказать помощь Венесуэле в рамках действующих соглашений.