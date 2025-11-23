 Перейти к основному контенту
Политика
WP узнала о рассмотрении Вашингтоном плана по захвату Мадуро

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривала в отношении Венесуэлы разные варианты, включая попытку свержения правительства, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

В материале говорится, что к середине лета администрация рассматривала возможность ударов по лодкам наркоторговцев, захват нефтяных месторождений и «поимку и захват» Мадуро».

США предупредили о рисках полетов в районе Венесуэлы на фоне эскалации
Политика

Материал дополняется

