NYT узнала, что Мадуро предложил США свою отставку
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил США уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, он выдвинул эту идею во время неофициальных переговоров, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Белый дом отклонил его предложение и потребовал немедленно покинуть должность.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел две встречи со старшими советниками в Ситуационной комнате Белого дома, на которой обсуждались ситуация в Венесуэле и варианты действий.
Трамп поручил ЦРУ подготовить планы нескольких секретных операций на территории Венесуэлы, а также начал секретные переговоры с правительством Венесуэлы, приостановленные в прошлом месяце.
В августе 2025 года NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью 4,5 тыс. человек. Мадуро отреагировал на эти действия, объявив всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.
Как сообщал The Atlantic, Мадуро готов уйти в отставку при амнистии, отмене награды за поимку и комфортный выезд за границу. Мадуро может отправиться в изгнание в Турцию, Россию, Азербайджан и Кубу, эти страны рассматривают в Белом доме в качестве потенциальных убежищ для венесуэльского президента, выяснило Politico. Один из вариантов решения кризиса заключается в обеспечении безопасного выезда Мадуро и его приближенных в другую страну. Другие помощники американского президента предлагают арестовать Мадуро и предать его суду в США.
