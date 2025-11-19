 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
0

NYT узнала, что Мадуро предложил США свою отставку

NYT: Мадуро предложил США свою отставку через три года, Вашингтон отказался
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
США отвергли план Мадуро по отсроченной отставке, требуя немедленно уйти с должности президента Венесуэлы. Стороны тайно возобновили переговоры, прерванные Трампом в октябре
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Alfredo Lasry R / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил США уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, он выдвинул эту идею во время неофициальных переговоров, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Белый дом отклонил его предложение и потребовал немедленно покинуть должность.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел две встречи со старшими советниками в Ситуационной комнате Белого дома, на которой обсуждались ситуация в Венесуэле и варианты действий.

Трампа предупредили о тяжелых последствиях свержения Мадуро в Венесуэле
Политика
Николас Мадуро

Трамп поручил ЦРУ подготовить планы нескольких секретных операций на территории Венесуэлы, а также начал секретные переговоры с правительством Венесуэлы, приостановленные в прошлом месяце.

В августе 2025 года NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью 4,5 тыс. человек. Мадуро отреагировал на эти действия, объявив всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.

Как сообщал The Atlantic, Мадуро готов уйти в отставку при амнистии, отмене награды за поимку и комфортный выезд за границу. Мадуро может отправиться в изгнание в Турцию, Россию, Азербайджан и Кубу, эти страны рассматривают в Белом доме в качестве потенциальных убежищ для венесуэльского президента, выяснило Politico. Один из вариантов решения кризиса заключается в обеспечении безопасного выезда Мадуро и его приближенных в другую страну. Другие помощники американского президента предлагают арестовать Мадуро и предать его суду в США.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венесуэла Николас Мадуро США отставка
