Шольц заявил о надежде Германии на природный газ из Нигерии

Германия, по словам Шольца, обрела независимость от российских поставок, но сохраняет значительную потребность в природном газе, а в будущем — и в водородном топливе

Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Германия заинтересована в поставках газа из Нигерии, которая располагает крупнейшими запасами в Африке, и приветствует совместные инициативы по расширению рынка водородного топлива, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью газете Punch в рамках своего первого визита в страну 29–30 октября.

«Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — сказал он.

Шольц указал, что у Германии есть значительная потребность в природном газе, а в будущем и в водородном топливе, для поддержания экономики и энергетического перехода. Он не назвал необходимые Германии объемы газа, сказав, что конкретные параметры будут обсуждать нигерийские производители газа и немецкие газовые трейдеры.

Отдельно канцлер упомянул, что Германии за несколько месяцев прошлого года «удалось обрести независимость от российского газа» за счет сокращения объемов потребления, перехода на сжиженный природный газ и расширения использования возобновляемых источников энергии.

До начала военной операции на Украине доля российского газа в структуре потребления Германии превышала 50%. В 2022 году показатель сократился более чем вдвое — до 20% после 55% в 2021-м. Это произошло на фоне заявленной ЕС цели сокращать зависимость от российских энергоносителей, а также остановки «Газпромом» прокачки по трубопроводу «Северный поток», который позднее оказался поврежден из-за взрыва.

Еще в середине 2022 года главным поставщиком газа в Германию вместо России стала Норвегия, ее доля в августе прошлого года выросла до 38,3% (в тот же месяце российская уже упала до 9%), а вторым значимым источником топлива стали Нидерланды (24%).

В рамках диверсификации поставок СПГ в прошлом году Берлин начал переговоры о поставках с Катаром, Австралией, Алжиром и Нигерией. Власти последней выражали желание заменить сократившиеся поставки российского газа в Европу своим экспортом, но отмечали, что на строительство инфраструктуры для СПГ понадобится более $10 млрд. Министр нефти Нигерии Тимпре Сильва также указывал на проблему безопасности, которая задерживает увеличение поставок газа в ЕС. Последний фактор также осложнил строительство Транссахарского газопровода, через который планируется поставлять в Европу 30 млрд куб. м. газа в год.

В рамках замещения российского трубопроводного газа ЕС в 2022 году резко увеличил закупки СПГ и по итогам года стал его крупнейшим покупателем в мире, обогнав Китай, Японию и Южную Корею. При этом экспорт СПГ в Евросоюз в прошлом году нарастили не только США (в 2,5 раза в сравнении с 2021-м), но и Россия (на 20% больше, чем годом ранее).

В марте 2023 года немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия стала независима от поставок российских газа, нефти и угля. Он также выразил мнение, что этого удалось достичь, избежав экономического кризиса и нехватки газа. Зависимость ЕС от газа и нефти из России осталась в прошлом, тогда же заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев, но ЕС удалось компенсировать это другими источниками, включая поставки из США и Норвегии.