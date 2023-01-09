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ЕС стал крупнейшим покупателем СПГ после снижения закупок у «Газпрома»

Евросоюз обогнал Китай и Японию по закупкам сжиженного природного газа
По итогам 2022 года Евросоюз стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа, обойдя Китай, Японию и Южную Корею. За счет СПГ европейцам удалось в значительной мере компенсировать снижение поставок газа из России
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Фото: Javier Carrion / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Javier Carrion / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фоне резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа страны Евросоюза в 2022 году увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ) на 58%, до 101 млн т, свидетельствуют данные агентства Refinitiv. Это позволило ЕС стать крупнейшим покупателем этого вида топлива, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею, отмечает Financial Times.

Импорт СПГ в Европу в прошлом году был эквивалентен 137 млрд куб. м природного газа, что близко к объемам поставок газа из России в 2021 году (около 140 млрд куб. м). В 2022 году они сократились более чем вдвое, до 60 млрд куб. м.

ЕС стал крупнейшим покупателем СПГ после снижения закупок у «Газпрома»

В итоге в мировом импорте СПГ ЕС занял долю 24%, Япония — 17%, Китай — 15%, Южная Корея — 11%. По данным европейского центра Bruegel, доля сжиженного газа в потреблении Европы выросла в 1,75 раза, с 20 до 35%, а доля российского газа, наоборот, уменьшилась почти в три раза, с 40 до 15%.

Как ЕС удалось обогнать Китай

В 2021 году на Россию приходилось около 45% европейского газового импорта и около 40% потребления. Но после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года и ввода западных санкций (непосредственно газ они не затронули) поставки российского газа стали падать. Этому, в частности, способствовали требования Кремля к недружественным странам платить за газ в рублях, прекращение транзита через Польшу по газопроводу Ямал — Европа и по морскому трубопроводу «Северный поток» и другие перебои в поставках. В этих условиях Европа, которая до сих пор уступала в закупках СПГ Китаю, Японии и Южной Корее, начала искать альтернативных поставщиков газа.

Этим поискам способствовало снижение спроса в Китае, который до этого последовательно увеличивал закупки СПГ и в 2021 году стал крупнейшим в мире покупателем этого сырья, оставив позади Японию. В 2022 году ввоз СПГ в Китай, наоборот, снизился на 22,5%, до 64,5 млн т. Строгая политика Пекина по борьбе с коронавирусом привела к замедлению темпов роста экономики и сокращению спроса на энергоресурсы. «Если бы Китай закупил больше СПГ, Европе было бы трудно получить этот газ», — сказал Financial Times соруководитель отдела нефти и газа консалтинговой компании McKinsey Намит Шарма.

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В прошлом году Китай даже стал одним из крупных поставщиков СПГ в Европу — из-за снижения внутреннего спроса он решил реэкспортировать часть газа. По информации местных СМИ, в январе—июне 2022 года китайская Sinopec продала 45 партий сжиженного газа, или около 3,15 млн т. Всего, по данным издания Nikkei Asia, за первое полугодие китайские компании направили в ЕС более 4 млн т СПГ. Но в середине октября стало известно, что Национальная комиссия по развитию и реформам Китая поручила импортерам газа прекратить экспорт в Европу и другие страны, для того чтобы обеспечить спрос на внутреннем рынке в предстоящий отопительный сезон.

В отличие от трубопроводного газа, который, как правило, поставляется по долгосрочным контрактам, сжиженный природный газ чаще покупается на споте — на бирже и газовых хабах, откуда он доставляется в кратчайшие сроки. До прошлого года азиатские рынки считались премиальными для производителей СПГ. Но сбои в поставках российского газа и повышенный спрос на СПГ привели к небывалому росту цен на него в Европе, которые в определенные моменты превышали $3 тыс. за 1 тыс. куб. м, что почти в десять раз выше докризисных значений. Теперь Европа стала премиальным рынком, говорит старший аналитик по СПГ в Refinitiv Олумиде Аджайи.

Однако на фоне теплой погоды цены стали снижаться, сейчас газ на нидерландском хабе TTF торгуется по $800 за 1 тыс. куб. м.

Что будет с рынком в 2023 году

Увеличение закупок сжиженного газа в Европе и аномальные цены на него в прошлом году затрудняли доступ к топливу таких развивающихся стран, как Пакистан, Бангладеш и Таиланд. Им впервые пришлось бороться за поставки с Германией и другими европейскими странами, экономика которых в несколько раз больше, чем у них. По данным Bloomberg, эти страны уже столкнулись с проблемами при заключении новых контрактов на поставки СПГ. «Беспокойство Европы по поводу ее энергетической безопасности ведет к энергетической бедности в развивающемся мире. Европа высасывает газ у других стран, чего бы он ни стоил», — говорил аналитик Credit Suisse Сауль Кавоник.

В прошлом году ставка на СПГ позволила европейским странам к началу ноября заполнить хранилища газа на 95%, что необходимо для стабильного прохождения отопительного сезона. Но поскольку в 2023 году поставки российского газа могут упасть еще сильней и Европе будет необходимо импортировать дополнительные объемы из альтернативных источников, ситуация на мировом рынке останется напряженной, что может привести к дальнейшему росту цен. «Когда цены в Европе растут, Азия должна, соответственно [увеличить сумму, которую она платит], чтобы иметь возможность конкурировать за привлечение поставок СПГ», — отмечает Аджайи.

Сейчас, когда Китай отменил правила нулевого распространения COVID-19, аналитики ожидают возобновления там спроса на СПГ. В декабре 2022 года Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что в этом году Евросоюз может столкнуться с дефицитом в 27 млрд куб. м, если поставки российского трубопроводного газа упадут до нуля, а импорт СПГ Китаем восстановится до уровня 2021 года (79 млн т, или 107 млрд куб. м). По мнению МЭА, повышение энергоэффективности и более быстрое развитие возобновляемых источников энергии помогут восполнить этот пробел.

Леонид Михельсон, глава крупнейшего в России производителя СПГ НОВАТЭК, заявил в конце прошлого года, что эта зима может стать для Европы самой легкой из следующих трех, поскольку она уже успела заполнить хранилища, но 2023 год будет «гораздо сложнее». По его словам, с учетом дефицита газа в ЕС и восстановления спроса в Азии дополнительная нагрузка на рынок с 2023 года составит около 60–70 млн т. Однако никаких крупных вводов новых мощностей по производству СПГ до 2026 года не предвидится, отметил бизнесмен.

В условиях дефицитного рынка гарантированно решить проблемы газоснабжения Старого Света могли бы только долгосрочные контракты на закупку СПГ, поскольку со снижением закупок российского газа и истечением ряда долгосрочных контрактов растет уязвимость Европы к турбулентности спотового рынка, говорит аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. В прошлом году ряд европейских компаний и международных трейдеров, включая польскую PGNiG и немецкую RWE, заключили долгосрочные контракты на закупки сжиженного газа, прежде всего из США, но также из Катара. Но поставки по новым контрактам начнутся с момента ввода в эксплуатацию новых заводов, то есть не ранее 2026–2027 годов, указывает эксперт.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
СПГ Евросоюз санкции
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