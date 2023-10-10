 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на €1 млрд

Германия отправит Украине ЗРК Patriot, ракетные системы IRIS-T и ЗСУ Gepard
Сюжет
Военная операция на Украине
IRIS-T
IRIS-T (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Для укрепления противовоздушной обороны Украины власти Германии отправят Киеву ЗРК Patriot и ракетный комплекс IRIS-T. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Общая стоимость поставленной техники составит €1 млрд.

Помимо ЗРК Patriot и IRIS-T ФРГ поставит Киеву три самоходных установки Gepard.

В новый пакет помощи также войдут десять танков Leopard 1 A5, 15 бронетранспортеров, 20 бронированных машин для медпомощи и снаряды на 155 мм.

Минобороны Германии отмечает, что к концу 2023 года в общей сложности 10 тыс. солдат ВСУ пройдут подготовку в немецких лагерях.

Россия осуждает поставки Украине западной военной техники. В Москве подчеркивают, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Германия поставляет Украине вооружения с начала российской военной операции. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля прошлого года. За весь 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд. К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд. Германия занимает второе место по объему помощи после США.

Читайте на РБК Pro
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
«Все мы станем симбионтами»: Илон Маск — о будущем человека и нейросетей
В России очередной виток борьбы с VPN: есть ли риск блокаута интернета
Будут ли власти поддерживать рубль и куда курс двинется дальше
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Германия ЗРК Patriot Украина Военная операция на Украине поставки оружия
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Военная операция на Украине. Карта на 10 октября
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 17:10
Макгрегор набрал 1 балл из 999 в измеряющем силу удара автомате. Видео Спорт, 21:37
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:18
В 2024 году маткапитал превысит 630 тыс. руб. на первого ребенка Общество, 21:06
Зеленский анонсировал новый зерновой коридор через Молдавию и Румынию Политика, 21:05
В Израиле пострадавшему во время атаки ХАМАС футболисту ампутировали ногу Спорт, 20:59
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 20:55
Патрушев и Алиев встретились в Баку Политика, 20:47
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Гросси рассказал про обещание Зеленского не атаковать Запорожскую АЭС Политика, 20:46
Израиль объявил о полномасштабном наступлении на сектор Газа Политика, 20:35
МИД Палестины заявил о применении Израилем запрещенных фосфорных бомб Политика, 20:29
Российская фигуристка рассказала, как работала уборщицей в Италии Спорт, 20:26
На суде против Бэнкмана-Фрида подтвердили растрату средств клиентов FTX Крипто, 20:25
Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на €1 млрд Политика, 20:20
Экс-глава таможни Булавин возглавит комитет Совфеда по обороне Политика, 20:19