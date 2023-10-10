Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на €1 млрд

IRIS-T (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Для укрепления противовоздушной обороны Украины власти Германии отправят Киеву ЗРК Patriot и ракетный комплекс IRIS-T. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Общая стоимость поставленной техники составит €1 млрд.

Помимо ЗРК Patriot и IRIS-T ФРГ поставит Киеву три самоходных установки Gepard.

В новый пакет помощи также войдут десять танков Leopard 1 A5, 15 бронетранспортеров, 20 бронированных машин для медпомощи и снаряды на 155 мм.

Минобороны Германии отмечает, что к концу 2023 года в общей сложности 10 тыс. солдат ВСУ пройдут подготовку в немецких лагерях.

Россия осуждает поставки Украине западной военной техники. В Москве подчеркивают, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Германия поставляет Украине вооружения с начала российской военной операции. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля прошлого года. За весь 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд. К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд. Германия занимает второе место по объему помощи после США.