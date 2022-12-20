Bloomberg: доля газа из России в структуре потребления Германии снизилась до 20%

В Германии доля российского газа за год снизилась до 20%

По данным объединения предприятий энерго- и водоснабжения ФРГ, по сравнению с 2021 годом в структуре потребления страны доля газа из России снизилась на 35%

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В этом году доля российского газа в структуре потребления Германии сократилась примерно до 20%, сообщает Bloomberg со ссылкой на Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии (BDEW). В прошлом году она составляла 55%.

Это произошло на фоне значительного сокращения импорта российского топлива в Европу и стремления ФРГ диверсифицировать поставки из-за российской военной операции на Украине, пишет агентство.

Как отмечает BDEW, Германия компенсирует сокращение поставок из России за счет увеличения импорта из Нидерландов, а также из Бельгии и Франции (его объем не уточняется). Кроме того, на прошлой неделе власти запустили первый в стране плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ): он открылся в Вильгельмсхафене на северо-западе ФРГ. Канцлер Олаф Шольц заявил, что благодаря этому энергоснабжение Германии не будет «зависеть от трубопроводов из России».

Как пишет Bloomberg, страна смогла за год сократить потребление газа почти на 15%.

В конце ноября крупнейший немецкий покупатель российского газа Uniper подал иск к «Газпрому» на €11,6 млрд, обвинив российскую компанию в убытках из-за недопоставок газа. Летом «Газпром» приостанавливал прокачку газа из-за трудностей с ремонтом оборудования на «Северном потоке». Uniper не признал форс-мажор со стороны «Газпрома», а глава немецкого концерна Клаус-Дитер Маубах счел действия российской стороны нарушением контракта. «Газпром» ответил, что не нарушал контракты с Uniper и его требования неправомерны.

В конце сентября, после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», поставки газа полностью прекратились. Москва называет взрывы на трубопроводах беспрецедентной диверсией, президент Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов», которым «уже мало санкций», и выразил уверенность, что им выгодна такая ситуация.

Шольц осенью заявил, что страна еще с декабря прошлого года готовилась к тому, что Россия может остановить поставки. По утверждению канцлера, действия Москвы вызваны политическими причинами. Российская сторона это отвергает.