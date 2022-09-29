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В Германии заявили о нахождении Европы в состоянии энергетической войны

Глава Минфина ФРГ Линднер: Европа находится в состоянии энергетической войны
Энергетический кризис в Европе грозит перерасти в экономический, а также социальный, предупредил вице-канцлер Роберт Хабек
Фото: Michael Probst / AP
Фото: Michael Probst / AP

Европа находится в состоянии энергетической войны, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на пресс-конференции, его слова приводит Reuters.

Германия в ответ продемонстрирует всю свою экономическую мощь, заверил Линднер.

Вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, в свою очередь, предупредил, что энергетический кризис, который сейчас переживает Европа, грозит перерасти в экономический, а также социальный.

Линднер в интервью T-Online ранее уже говорил, что Европа сейчас в состоянии энергетической войны. По его словам, немецкое правительство делает все, что в его силах. «Рынки электроэнергии и газа не функционируют должным образом из-за дефицита, которого добивался [президент России Владимир] Путин: они не были готовы к такому шоку. Вот почему сейчас мы должны противостоять этому кризису решительно и скоординированно», — подчеркивал глава немецкого Минфина.

В конце сентября Хабек оценивал затраты на замещение импорта российских энергоносителей для бюджета ФРГ более чем в €150 млрд.

«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать
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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

В ночь на 26 сентября появились сообщения об утечке газа из одной из ниток трубопровода «Северный поток-2»: там резко упало давление. Представитель компании-оператора газопровода Ульрих Лиссек связал падение с «дырой в трубе».

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Позже морское управление Дании обнаружило утечку к юго-востоку от острова Борнхольм, а оператор Nord Stream сообщил, что давление упало в обеих нитках «Северного потока-1». Компания пояснила, что это может быть связано с нарушением герметичности газопроводов, вызванным физическими повреждениями.

27 сентября были выявлены еще две утечки — к северо-востоку от Борнхольма, в том числе в экономической зоне Швеции. В районах утечек установили запретные для судоходства зоны. Через два дня береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», две из них возникли в исключительной экономической зоне этой страны.

Сейсмологи Дании и Швеции говорили, что перед появлением утечек они зафиксировали мощные подводные взрывы.

В НАТО считают, что повреждение труб газопроводов стало следствием преднамеренной диверсии. В Кремле назвали произошедшее террористическим актом на «государственном уровне».

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Теги
Елена Чернышова
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