Министр оценил затраты ФРГ на замещение импорта энергоносителей из России

Замещение импорта российских энергоносителей обойдется бюджету Германии более чем в €150 млрд, заявил министр экономики страны Роберт Хабек, передает Reuters.

В текущем году, уточнил Хабек, на эти цели затратят €60 млрд, в следующем — €100 млрд.

Министр призвал увеличить государственную поддержку различных компаний в связи с ослаблением их возможностей инвестировать на фоне роста цен на энергоносители. Однако позицию по выделению дополнительных средств на борьбу с кризисом разделяют не все члены немецкого правительства, указывает Reuters. Например, против роста расходов выступает министр финансов Кристиан Линднер.

Spiegel пишет, что власти ФРГ намерены оказывать помощь как крупным предприятиям, в частности, участвующим в международной торговле, так и средним и малым компаниям. Программа предполагает выделение субсидий в связи с ростом цен на газ и электроэнергию. Хабек указал, что выплаты должны быть произведены быстро, «иначе будет слишком поздно».

На фоне энергокризиса у немецкой компании Uniper, которая является крупнейшим импортером газа в стране, начались проблемы. Чтобы спасти ее, немецкое правительство приняло решение фактически национализировать Uniper: власти станут мажоритарным владельцем — под их контролем окажутся 99% акций. В концерн вложат более €8 млрд. Общий пакет финансовой помощи для стабилизации компании составит не менее €29 млрд, писал Reuters.



Из-за сокращения поставок со стороны России на фоне перебоев в работе трубопровода «Северный поток» и европейских санкций ФРГ ищет новых поставщиков энергоносителей. Например, заместить газовые поставки хотят за счет сырья из ОАЭ и Катара.