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Более 30 беженцев погибли при обстреле колонны в Харьковской области

Посол ЛНР Мирошник: более 30 беженцев погибли при обстреле колонны в Харьковской области
Родион Мирошник
Родион Мирошник (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Колонна с мирными жителями, которые хотели уехать из города Купянска в Харьковской области в Россию, попала под обстрел. Об этом сообщил посол частично признанной ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram.

«В Харьковской области украинская армия обстреляла колонну из пяти машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска в Россию. <...> По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли больше 30 человек, в том числе дети», — написал он.

По словам Мирошника, в больницы ЛНР поступили семь пострадавших, в том числе дети, которых эвакуировали военные республики. Экстренные службы не могут вывезти тела погибших из-за «постоянных атак со стороны ВСУ».

Материал дополняется. 

Теги
Харьковская область ЛНР посол погибшие обстрел автоколонна беженцы
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