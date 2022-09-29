Более 30 беженцев погибли при обстреле колонны в Харьковской области
Посол ЛНР Мирошник: более 30 беженцев погибли при обстреле колонны в Харьковской области
Родион Мирошник
Колонна с мирными жителями, которые хотели уехать из города Купянска в Харьковской области в Россию, попала под обстрел. Об этом сообщил посол частично признанной ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram.
«В Харьковской области украинская армия обстреляла колонну из пяти машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска в Россию. <...> По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли больше 30 человек, в том числе дети», — написал он.
По словам Мирошника, в больницы ЛНР поступили семь пострадавших, в том числе дети, которых эвакуировали военные республики. Экстренные службы не могут вывезти тела погибших из-за «постоянных атак со стороны ВСУ».
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