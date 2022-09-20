Харьковская ВГА заявила о контроле над востоком Купянска
Российские войска контролируют восточную часть Купянска Харьковской области, сообщила пророссийская военно-гражданская администрация региона, передает «РИА Новости».
«Обстановка в Купянском районе на сегодня — русские войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города по реке Оскол. Но, несмотря на это, въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных», — сказано в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из Купянска и рассказал о восстановлении территории в вечернем обращении.
Российские войска взяли часть Харьковской области под контроль после начала военных действий на Украине. Позже в регионе появилась военно-гражданская администрация.
9 сентября пророссийские власти объявили эвакуацию мирного населения Изюма, Купаянска и Верхнего Бурлука, а также сообщили о переходе нескольких населенных пунктов под контроль украинских сил. На следующий день, первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный рассказали об уходе союзных войск из Изюма. Коц указал на уходе военных из Балаклеи и Купянска.
Министерство обороны России заявило, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.
11 сентября ведомство сообщило, что украинские военные пытались навести переправу через реку Оскол вблизи населенного пункта Сеньково Купянского района, но по ним ударил вертолет Ми-35.