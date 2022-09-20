Харьковская ВГА заявила о контроле над востоком Купянска

Фото: Zelenskiy Official / Telegram

Российские войска контролируют восточную часть Купянска Харьковской области, сообщила пророссийская военно-гражданская администрация региона, передает «РИА Новости».

«Обстановка в Купянском районе на сегодня — русские войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города по реке Оскол. Но, несмотря на это, въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных», — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из Купянска и рассказал о восстановлении территории в вечернем обращении.

Российские войска взяли часть Харьковской области под контроль после начала военных действий на Украине. Позже в регионе появилась военно-гражданская администрация.

9 сентября пророссийские власти объявили эвакуацию мирного населения Изюма, Купаянска и Верхнего Бурлука, а также сообщили о переходе нескольких населенных пунктов под контроль украинских сил. На следующий день, первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный рассказали об уходе союзных войск из Изюма. Коц указал на уходе военных из Балаклеи и Купянска.

Министерство обороны России заявило, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

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11 сентября ведомство сообщило, что украинские военные пытались навести переправу через реку Оскол вблизи населенного пункта Сеньково Купянского района, но по ним ударил вертолет Ми-35.