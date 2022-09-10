Власти Купянска заявили, что не покинут город из-за обстрелов

Районный центр в Харьковской области находится под обстрелом украинских вооруженных сил, которые предпринимают попытки наступления. За день до этого местные власти объявили эвакуацию местных жителей

Фото: РИА Новости

Пророссийские власти Купянска Харьковской области не будут покидать город, несмотря на обстрелы со стороны украинских сил, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию региона.

«Обстрелы не стихают. Администрация работает, она присутствует в городе. Какая-то ее часть выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации», — цитирует агентство пресс-службу.

Накануне глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что из-за обстрелов население Купянска, а также городов Изюм и Великий Бурлук эвакуируют. По его словам, жителям предложили выезжать в тыл и в сторону России.

В ночь на 10 сентября он еще раз обратился к жителям населенных пунктов, находящихся под обстрелом, и призвал их покинуть дома. «Погранслужба России оповещена о беженцах с территории Харьковской области. Вам будет оказана необходимая помощь», — утверждал он.

Купянск находится в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. Является административным центром Купянского района. В городе расположен крупный железнодорожный узел.

О попытках наступления ВСУ на юге Украины Минобороны отчиталось в конце августа, однако Харьковская область в этих сводках не упоминалась. Позже, в начале сентября, ведомство несколько раз сообщало об ударах по позициям ВСУ и складам вооружения в Харьковской области.

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8 сентября военно-гражданская администрация области сообщила, что бои идут по всей линии соприкосновения. В Харьковскую область ввели новые резервные соединения вооруженных сил. Вечером того же дня Виталий Ганчев охарактеризовал ситуацию на линии соприкосновения как сложную, но контролируемую.

На следующий день он сообщил, что Балаклея уже, по сути, не находится под контролем пророссийских властей. «Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», — утверждал он.

По словам главы областной ВГА, тяжелые бои идут и под Шевченково, в район города стянули резервные вооруженные формирования.

Мэрия Купянска сообщала о переходе города под контроль российских военных 27 февраля. Купянск — один из наиболее крупных населенных пунктов в регионе, находящийся под контролем российских военных.