Минобороны заявило об ударе по цехам бронетанкового завода под Харьковом

В цехах находилось более 90 танков и других машин. Также российские военные нанесли удар по пункту ремонта техники на заводе в Запорожье, уничтожив в том числе две американских гаубицы M777

Воздушно-космические силы (ВКС) России в районе Харькова нанесли удар по производственным цехам бронетанкового завода, сообщили в Минобороны. В цехах находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

В Запорожье российские военные ударили по пункту ремонта техники на территории завода «ЭнергоМехКомплект». Там были уничтожены две американские гаубицы M777, четыре пусковые установки РСЗО «Ольха» и 15 военных автомобилей.

В районе сел Кондрашовка и Петровка и поселка Двуречная в Харьковской области российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации двух механизированных бригад ВСУ. С украинской стороны погибло более 150 военных, уничтожено 12 единиц бронетехники.

ВКС также атаковали пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ (на острове Хортица на Днепре, в черте города Запорожье) и 56-й мотопехотной бригады (вблизи Запорожья). В результате этих ударов уничтожено более 100 человек и 20 единиц военной техники. Вблизи Николаева «массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников». Было ликвидировано более 90 бойцов и 18 единиц техники.

В Харьковской и Запорожской области и ДНР нанесены удары по пяти пунктам управления ВСУ, 75 артиллерийским подразделениям и живой силе и военной технике в 167 районах. Вблизи Купянска Харьковской области, Краматорска Донецкой Народной Республики, поселка Коломийцево Днепропетровской области и села Прилиманское Одесской области уничтожено четыре склада боеприпасов, в районе села Веселое Николаевской области — радиолокационная станция ЗРК С-300.

Российская авиация сбила самолет Су-24 в Харьковской области. Средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в ДНР, Запорожской и Николаевской области. В Донецке, ЛНР и Херсонской области в воздухе уничтожены семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». В Харьковской и Херсонской области перехвачено две баллистические ракеты.

Читайте на РБК Pro Pro Кто больше всего продал на Wildberries в августе: рейтинг Кто больше всего продал на Wildberries в августе: рейтинг Исследования Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Статьи Pro Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Инструкции Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Кому не откроют счет за рубежом и почему Кому не откроют счет за рубежом и почему Инструкции Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи

Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожено: