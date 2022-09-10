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Военная операция на Украине ,  
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Власти ДНР и военкоры сообщили о выходе российских войск из Изюма

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска оставили город Изюм в Харьковской области, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.

«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления», — сказал он.

Отход из Изюма подтвердили также военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный. Последний также написал, что такое решение командования — верное в сложившихся обстоятельствах, так как «окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой».

Изюм расположен в юго-восточной части Харьковской области, недалеко от границы с ДНР. Это третий по величине город в области, административный центр Изюмского района.

Коц в свою очередь написал: «Мы уходим из Балаклеи, Купянска, Изюма». О частичном отходе войск из Купянска также сообщал Поддубный. «В западной части Купянска подразделения противника, в восточную часть города формирования режима не смогли зайти. Мосты повреждены, тяжелая техника по ним двигаться не может», — писал он утром 10 сентября в Telegram. По его словам, в этой части фронта «обстановка тяжелейшая».

Военные Украины ведут наступление в Харьковской области последние несколько дней. Пророссийские власти области заявляли, что населенные пункты, в том числе Изюм и Купянск, находятся под обстрелом. Там была объявлена эвакуация мирных жителей.

8 сентября военно-гражданская администрация Харьковской области сообщила, что бои идут по всей линии соприкосновения. В Харьковскую область ввели новые резервные соединения вооруженных сил. Вечером того же дня Виталий Ганчев охарактеризовал ситуацию на линии соприкосновения как сложную, но контролируемую.

9 сентября он сообщил, что Балаклея не находится под контролем пророссийских властей. «Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», — утверждал он.

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