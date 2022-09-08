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Военная операция на Украине ,  
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ВГА сообщила о вводе резервных соединений в Харьковскую область

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Администрация Харьковской области, которая частично контролируется российскими войсками, объявила, что в регион войдут резервные соединения вооруженных сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои, передало госагентство «РИА Новости».

«В Харьковскую область входят все новые резервные соединения вооруженных сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои», — приводит агентство сообщение администрации.

Председатель совета министров области Андрей Алексеенко заявил, что населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.

Также агентство сообщило, что военно-гражданская администрация области рекомендует семьям с детьми «на время» покинуть «опасные районы, где активизировались боевые действия».

Сегодня днем глава администрации Виталий Ганчев говорил, что украинские войска пытались окружить Балаклею, но были отброшены.

Материал дополняется.

Теги
Военная операция на Украине Харьковская область Андрей Алексеенко Виталий Ганчев
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