Володин напомнил о запрете на выезд для военнообязанных

Он напомнил о законе «О мобилизации», в соответствии с которым в России должен проводиться призыв по частичной мобилизации. При этом в Минобороны, Госдуме и Ростуризме ранее говорили об отсутствии ограничений на выезд

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», состоящие на воинском учете граждане после объявления мобилизации не могут выезжать с места жительства без разрешения от военкомата — этой нормой сейчас должны руководствоваться все военнообязанные, заявил в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что, хотя на разных информационных ресурсах встречаются противоречащие друг другу сообщения на этот счет, опираться нужно именно на закон. В указе президента о частичной мобилизации говорится, что она будет проводиться в соответствии с этим законом.

Об отсутствии ограничений на выезд в связи с начавшейся 21 сентября частичной мобилизацией говорили представители разных ведомств. В Минобороны 26 сентября сказали, что частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан. Замглавы комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра генерал-полковник Андрей Картаполов тоже заявлял, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено. Информацию об ограничениях на выезд за границу опровергал Ростуризм.

На то, что правила выезда за границу в связи с частичной мобилизацией не поменяются, указывает и ответ на соответствующий вопрос на правительственном портале «Объясняем.рф».

В то же время власти отдельных регионов России ограничили выезд. В Омской области границу нельзя без справки из военкомата пересекать людям, «которые подлежат призыву согласно указу президента». Выезд отдельных категорий граждан за пределы региона ограничен в Воронежской и Липецкой областях. Ограничения на вылет за границу для мужчин из списков на мобилизацию ввели в тюменском аэропорту Рощино и московском Внуково. В то же время в Курской области введенный 21 сентября запрет на выезд из региона состоящих на учете граждан впоследствии был отменен.

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев назвал нарушением прав человека возможные ограничения на выезд из России людей, которые не получили повестку, «поскольку нет ни указа, ни закона такого».