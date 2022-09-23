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Ростуризм заявил об отсутствии запрета на выезд не получившим повестку

Ростуризм: не получившие повестку могут выезжать за пределы региона и за рубеж
Глава Ростуризма заявила, что для тех, кто не получил повестку, нет ограничений на турпоездки по России и за границу. Она посоветовала уточнить детали в военкомате
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россияне, не получившие повестку, могут путешествовать по России и отправляться в туристические поездки за рубеж в условиях частичной мобилизации, сообщила в своем телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — написала она.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Догузова также посоветовала обратиться за уточнением, можно ли выехать за рубеж, в военкомат, к которому приписан человек.

21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, глава Ростуризма говорила, что на тот момент в стране не вводили ограничений на поездки за границу. В этот день на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов не осталось билетов из Москвы на ближайшие прямые рейсы в города соседних безвизовых стран — Стамбул, Ереван, Баку и другие. В то же время турфирмам начали поступать звонки от клиентов с вопросами об условиях аннуляции туров.

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Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Согласно разъяснению, опубликованному Минобороны, мобилизованы могут быть граждане, которые состоят на воинском учете и сейчас находится за границей в связи с «краткосрочной поездкой». Мобилизация не коснется постоянно проживающих за границей и не состоящих на воинском учете россиян.

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Глава комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заверял 21 сентября, что в рамках частичной мобилизации для резервистов не будет вводиться запрет на поездки в другой регион России. В СПЧ отмечали, что он начнет действовать с момента получения повестки.

Позже в тот же день военный комиссариат Курской области заявил, что жителям региона, стоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запрещено покидать пределы региона. Приказы, в которых прописан аналогичный запрет для военнообязанных, опубликовали некоторые другие субъекты, например, Татарстан и Якутия. В документе, обнародованном военным комиссариатом Москвы, об этом ничего не говорится.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ростуризм Зарина Догузова мобилизация поездки за границу военкомат
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