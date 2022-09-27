Глава СПЧ назвал ограничения на выезд нарушением прав человека

Глава СПЧ: запрет на выезд из России для не получивших повестку нарушает права человека

Валерий Фадеев (Фото: Wikimedia Commons)

Возможные ограничения на выезд из России мужчин не получивших повестку являются нарушением прав человека, заявил «РИА Новости» глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев

«Поскольку нет ни указа, ни закона такого, это в принципе нарушает права человека», — сказал Фадеев.

Он добавил, что пока жалоб на подобные меры не было. «Пока никто не жаловался, поэтому нет жалоб, нет заявления, может быть это, фейки просто», — уточнил он.

Минобороны 26 сентября сообщило, что в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.



Частичная мобилизация в России введена указом президента с 21 сентября.

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