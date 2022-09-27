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Власти Курска отменили запрет покидать регион военнообязанным

О запрете покидать регион тем, кто находится в запасе, было объявлено 21 сентября. Однако позже Минобороны сообщило, что частичная мобилизация не предусматривает ограничение передвижения граждан
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Курской области с 26 сентября отменили запрет покидать территорию региона жителям, состоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, сообщает сетевое издание «Друг для друга Курск Онлайн».

«Как пояснил военный комиссар <...> он руководствуется предписанием Минобороны», — приводит издание ответ из мэрии Курска.

О запрете военнообязанным покидать регион главный военный комиссар по области Владимир Родионов заявил в день объявления частичной мобилизации 21 сентября. 

«Тем, кто в запасе, выезд за пределы региона без разрешения военкомата запрещен. Тем, кто находится за пределами Курской области, необходимо вернуться в трехдневный срок», — сказал он на брифинге, посвященном частичной мобилизации.

Однако 26 сентября Минобороны России заявило, что в условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.

Частичная мобилизация в России введена указом президента с 21 сентября. Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке» гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

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