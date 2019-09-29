В целом, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием переговоров с Помпео, они были похожи на встречу в Сочи в мае этого года — стороны озвучили позиции, по большинству из них их мнения не совпадали. «Просто порубили друг друга, и все», — сказал собеседник РБК. Пропорции взаимных российско-американских претензий озвучил на пресс-конференции сам Лавров: «На 90% они с нашей стороны». Критике США была посвящена и большая часть речи министра на Генассамблее. Она сводилась к тезису, который неоднократно озвучивала Москва: Россия призывает не подменять международные договоренности «миропорядком, основанным на правилах» избранных стран, объявивших себя победителями в холодной войне.

Собеседники РБК в российской делегации о возможных ответных шагах на невыдачу виз говорили расплывчато. Санкции не определены во многом потому, что непонятно, как Россия может ответить, признает один из них. Инициативу Госдумы запретить в России лотерею грин-карт, сказал РБК один из членов делегации, МИД, скорее всего, не поддержит.

Скандальная премьера Зеленского

Украину на высокой неделе этого года представлял новый президент — избранный в мае Владимир Зеленский. Выступая в ООН, он, как и его предшественник Петр Порошенко, построил речь вокруг обвинения России в агрессии против Украины. И так же, как и его предшественник, прибегнул к помощи артефактов: продемонстрировал пулю калибра 12,7 мм — аналогичной, по его словам, был убит в Донбассе украинский оперный певец Василий Слипак, «человек, для которого быть услышанным стало смыслом жизни».

В Нью-Йорке у Зеленского состоялась первая встреча не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с Сергеем Лавровым. Причем встреча Лаврова с президентом Украины не планировалась. Общение состоялось в первый же день работы российской делегации, в день прилета, 24 сентября, на приеме, организованном президентом США для глав делегаций. Российский министр подчеркивал, что это были не переговоры, а простая беседа.

«С обеих сторон была выражена заинтересованность решать конфликт в соответствии с минскими договоренностями», — рассказал он о ее содержании. «Президент Украины это сказал. Я слышал противоречивые заявления его советников, например [Андрея] Ермака, о том, что закона об особом статусе никогда не будет. Но я предпочитаю исходить из того, что сказал мне президент Украины», — сказал Лавров. Ермак говорил, что Киев «никогда не допустит федерализации Украины», а также что, «если взять минские соглашения, в таком виде он бы их не подписывал», а «особый статус ЛДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в «нормандском формате».

18 сентября в Минске провалились переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ожидалось, что сторонам удастся договориться о разводе сил и утвердить «формулу Штайнмайера», предполагающую, что закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу после проведения в регионе выборов, если они будут признаны ОБСЕ честными и свободными. Москва неоднократно заявляла, что готова принять участие в саммите в «нормандском формате», только если будут выполнены эти два условия.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко после встречи Зеленского с Трампом, которая прошла 26 сентября в нью-йоркском отеле InterContinental Barclay в нескольких кварталах от штаб-квартиры ООН, сказал РБК, что саммит в «нормандском формате» пройдет до конца года, если «Путин найдет время». О том, что ожидать от следующей встречи контактной группы 1 октября, он говорить не стал, отметив, правда, что некоторый прогресс все-таки есть.

Однако значительно больше внимания было приковано к Зеленскому из-за его телефонного разговора с Трампом, который состоялся 25 июля.

Угроза импичмента для Трампа

В самих США всю высокую неделю Генассамблеи главной темой был возможный импичмент Трампа. Президент США выступил в ООН во вторник, 24 сентября, ни разу не упомянув в речи ни Россию, ни Украину. Однако главное внимание политиков и СМИ было приковано именно к истории с его разговором с Зеленским. Началось все с того, что на прошлой неделе издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники сообщало, что американский президент во время разговора с украинским коллегой требовал от того начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден — наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США в 2020 году.

В день выступления Трампа в ООН глава палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за этой публикации. На следующий день, в день встречи Трампа с Зеленским, Белый дом опубликовал стенограмму беседы президентов, которая состоялась 25 июля. Еще через два дня из-за этого скандала в отставку подал спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, который занимал эту должность последние два года. Источник РБК, близкий к МИДу, заявил, что для России замена спецпредставителя Госдепартамента по Украине ничего не значит, потому что дело в украинском урегулировании не в нем.

Еще одним лидером, вынужденным из-за проблем дома раньше уехать из Нью-Йорка, стал британский премьер Борис Джонсон — он вылетел сразу после выступления, чтобы успеть на сессию парламента, который вернулся с каникул по решению Верховного суда вопреки решению премьера.